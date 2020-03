Coronavírus: O dia em revista

Sem novos casos confirmados em Cabo Verde, este domingo ficou marcado por anúncios e declarações.

O governo anunciou este domingo que o processo de repatriamento de cabo-verdianos retidos em Portugal, Brasil e Estados Unidos da América deverá acontecer na próxima terça-feira,24.

Sobre os cabo-verdianos retidos em outros países, indica que há um acompanhamento que está a ser feito pelo Governo através das embaixadas.

Também hoje, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, admitiu, em entrevista à Lusa, uma “forte recessão económica” este ano, devido à pandemia da covid-19, prevendo um orçamento rectificativo até Junho.

Uma das empresas em maiores dificuldades é a Cabo Verde Airlines (CVA), que suspendeu toda a sua operação. A companhia, detida maioritariamente por capital privado, deverá ser objecto de medidas de apoio. A alienação dos 39% que o Estado ainda detém na companhia será adiada. Esta foi outra das garantias deixadas pelo primeiro-ministro, na entrevista à Lusa.

Do lado da oposição, o PAICV apresentou diversas medidas, para diversos sectores, com o objectivo de ajudar o país no combate aos efeitos da pandemia. A presidente do partido, Janira Hopffer Almada, sublinhou que a primeira prioridade é “salvar vidas”.

Muitos serviços continuam, entretanto, a fechar. A Cape Verde Ocean, gestora do Cais de Pesca da Praia, decidiu encerrar o mercado de peixe destinado ao público. “Em alternativa, diariamente será feita a distribuição numa carrinha frigorífica aos bairros e aos domicílios”, indica uma nota de imprensa.

A pandemia da covid-19 já provocou 14.600 mortos e 334.545 pessoas estão infectadas, em 191 países e territórios.

Em Cabo Verde estão confirmados três casos de covid-19, todos turistas estrangeiros e apenas na ilha da Boa Vista, que está de quarentena.