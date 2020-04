​Coronavírus: O dia em revista

Ainda não foram anunciados os resultados das análises de 18 casos suspeitos de COVID-19, registados nos últimos dois dias. Já se conhece apenas o da Ribeira Grande de Santiago que deu negativo.

Num dia em que não houve a habitual conferência de imprensa diária das autoridades sanitárias para fazer o ponto da situação da evolução da doença no país, o resultado da amostra do caso suspeito no município do interior de Santiago foi dado a conhecer pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, através de um texto publicado na sua página na rede social Facebook. A informação foi confirmada ao Expresso das Ilhas por uma fonte do Governo.

Falta conhecer os resultados de mais 18 casos suspeitos registados nos últimos dois dias em São Vicente, na Boa Vista, em São Nicolau e no Fogo.

Cabo Verde continua a registar até o momento sete casos positivos do novo coronavírus, sendo quatro na ilha da Boa Vista e dois na cidade da Praia e um em São Vicente.

No Palácio do Governo, na cidade da Praia, foram apresentados os estudos com previsões sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde. Medidas de contenção e isolamento social mostram estar a dar resultados. A rápida intervenção do Estado terá sido essencial para evitar o rápido alastramento da COVID-19. Essa é a conclusão que se tira dos dois estudos apresentados hoje no Palácio do Governo.

Hernando Agudelo, representante da OMS em Cabo Verde, explicou no início da sua apresentação que os cálculos efectuados, sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde, foram feitos com base em dados “estatísticos recolhidos na evolução da doença na Alemanha, China, Itália e Espanha”.

E segundo essas projecções Cabo Verde teria, ontem, 9 de Abril, atingido o pico de infecção com 4338 casos de infecção e uma morte. “Entre os casos de infecção”, explicou Hernando Agudelo, “2170 seriam assintomáticos, 207 seriam moderados, 207 leves, 2 graves e 1 crítico”.

Além disso “três pessoas teriam necessidade de estar ligadas a ventiladores e 38 pessoas internadas”.

Ao final de um ano, ou seja, em Março de 2021 Cabo Verde teria registado “102.221 casos de infecção” dos quais a grande maioria – 85077", segundo o representante da OMS – seriam assintomáticos. “Já o número de mortes rondaria as 40 pessoas”, referiu Hernando Agudelo.

Na diáspora, o sentimento geral da comunidade cabo-verdiana em França, uma das maiores que o país tem no mundo, é de "compreensão e disciplina" face às medidas impostas pelas autoridades francesas. Declarações proferidas por Hércules Cruz, embaixador de Cabo Verde em França, em entrevista à Lusa.

Já se sabe que a pandemia do novo coronavírus terá impacto negativo na economia mundial. O que não se sabe é qual será a sua dimensão. Cabo Verde não foge à regra. No sector dos transportes aéreos a nível nacional, os accionistas islandeses que lideram a Cabo Verde Airlines garantiram hoje que trabalham numa solução financeira de longo prazo e acreditam que, apesar de afectado, o projecto não está em causa, embora precisem do apoio do Governo cabo-verdiano.

O Banco Mundial estima que o novo coronavírus poderá levar o continente africano a um dos seus piores desempenhos económicos em um quarto de século. Segundo a publicação Pulso, do órgão internacional, o crescimento económico pode oscilar entre -2 a -5 % por causa da pandemia.

COVID-19 no Mundo

A Covid-19 já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. A Universidade Johns Hopkins estima ainda que já mais de 1.6 milhões de pessoas tenham sido infectadas pelo novo coronavírus.

Em França o número de mortes provocadas pela pandemia de Covid-19 subiu, de quinta para sexta-feira, para 13.197. Significa isto que, nas últimas 24 horas, houve a registar 987 óbitos, o que representa uma redução face aos 1.341 da véspera. O país conta já com 90.676 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Nova Iorque viveu, esta sexta-feira, mais um dia 'negro' no que ao combate à pandemia do novo coronavírus diz respeito, ao registar um total de 777 vítimas mortais ao longo das últimas 24 horas. Este foi já o quarto dia consecutivo no qual o estado norte-americano ultrapassa a barreira dos 700 óbitos. O número total é, neste momento, de 7.844, segundo os dados apresentados pelo governador do estado.

Em Itália o número de novos mortos provocados pela pandemia de Covid-19 voltou a reduzir de quinta-para sexta-feira. Segundo o mais recente boletim, houve a registar 570 óbitos nas últimas 24 horas, menos 40 do que na véspera.

Nova Iorque já leva mais de 160 mil casos confirmados de infecção por Covid-19, um número superior ao de, por exemplo, Espanha, Itália e Alemanha.

O Reino Unido regista hoje mais um dia trágico registando-se quase nove mil mortos devido à pandemia da Covid-19.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu hoje que o levantamento demasiado cedo das restrições impostas para combater a covid-19 poderá levar a um "ressurgimento mortal" da pandemia.

Números

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África é de 630 num universo de mais de 12.219 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente actualização dos dados da pandemia naquele continente.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 572 para 630, enquanto as infecções subiram de 11.400 para 12.219.

O CDC África registou também 1.559 doentes recuperados após a infecção.

A nível mundial, ao fim da tarde desta sexta-feira contabilizava-se 1.675.767 casos de infecção, dos quais resultaram em 101.526 mortes. Dos casos de infecção, 371.999 são considerados curados.

(Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/? Às 17h15 de dia 10/04)

Sugestão do dia

A Sugestão de hoje é um texto da Reuters que alerta para efeitos colaterais de hidroxicloroquina. De acordo com a matéria , o fármaco representa um "sinal de alerta importante" sobre uma "fragilidade particular" no nível cardíaco.