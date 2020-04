Bairro de Boa Esperança cercado após conhecimento de 45 casos positivos

O bairro de Boa Esperança, na Boa Vista, está agora cercado pela polícia e evita-se a entrada de pessoas, depois de as autoridades terem comunicado 45 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus na ilha.

Conforme constatou a Inforpress, as ruas que dão acesso a este bairro, onde vive um grande número de trabalhadores que estavam em quarentena no hotel Riu Karamboa, estão fechadas com cancelas que impedem a entrada e saída de pessoas sem controlo.

A polícia procura, desta forma, evitar a circulação excessiva de pessoas neste bairro onde as autoridades têm tido alguma dificuldade em fazer com que os moradores respeitem as regras das medidas de prevenção.

Aliás, na terça-feira, a Inforpress verificou que alguns trabalhadores que estavam em isolamento profilático no Riu Karamboa não cumpriam à risca a medida quarentena domiciliária acordada na saída daquela unidade hoteleira, no domingo, 12.

Inclusive, alguns concentraram-se, segunda-feira, junto ao local onde a Protecção Civil se encontra instalada, pedindo para sair da Boa Vista para as suas ilhas de origem.

Os 45 novos casos anunciados hoje pelo Ministério da Saúde e Segurança Social são precisamente de trabalhadores do hotel Riu Karamboa que no domingo pediram para sair do estabelecimento hoteleiro, alegando ter cumprido o tempo de quarentena e insistindo a que lhe fossem feitos testes para determinar a decisão sobre a sua saída.

As autoridades estão agora a tentar identificar os trabalhadores que saíram desse hotel e cujos testes resultaram positivo, para serem isolados de novo, desta vez no New Horizon, hotel onde se criou condições para isolar os casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

Cabo Verde regista até então 55 casos positivos de COVID-19, sendo 51 na ilha de Boa Vista, um em São Vicente, três na cidade da Praia. Dos casos confirmados, registou-se um óbito, um cidadão inglês de 62 anos, que se encontrava de férias na ilha das dunas.

Cabo Verde cumpre hoje 18 dos 20 dias do estado de emergência declarado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, devido à pandemia COVID-19, desde as 00h00 do dia 29 de Março, a decorrer até 24h00 de 17 de Abril.