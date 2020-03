Igrejas suspendem celebração de missas

Igreja Católica e Igreja Adventista de Sétimo Dia anunciaram a suspensão das celebrações religiosas.

"Nós, os bispos de Cabo Verde, tendo em conta,a actual situação da pandemia causada pelo novo Coronavírus-Covid 19, em sintonia com medidas restritivas tomadas pelo governo e a bem da saúde pública,determinamos a suspensão provisória de todas as celebrações e outras actividades religiosas com ajuntamento significativo de pessoas", lê-se no comunicado emitido pelos bispos do Mindelo e Santiago.

Segundo o mesmo comunicado ficam assim suspensas as missas de semana e dominicais, as actividades catequéticas, grandes reuniões de grupos e movimentos, conferências quaresmais, a Via-sacra pública e as confissões.

As únicas celebrações religiosas que se vão realizar serão as missas semanais e dominicais sem o ajuntamento de pessoas, pelos defuntos e outras intenções,em todas as paróquias e comunidades religiosas, confissão mediante o pedido do penitente, funeral com a presença limitada de familiares próximos.

A Igreja Católica anuncia igualmente que vai realizar a transmissão televisiva de missas dominicais ao meio-dia na TCV e a transmissão, pela Rádio Nova,das missas semanais às 18h00 e missas dominicais às 10h30. "Os pastores das diferentes comunidades poderão encontrar outros meios de estarem com o seu povo", exortam.

Estas medidas, referem os bispos da Praia e do Mindelo, entram hoje em vigor.

Entretanto, também a Igreja Adventista anunciou a suspensão das suas actividades religiosas.