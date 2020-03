Mais dois resultados negativos em exames à Covid-19

Resultado do teste assinalado em Porto Novo, Santo Antão, a cidadã cabo-verdiana, 30 anos, residente na Suécia deu negativo. Negativo também para o exame de despiste ao jovem, de 19 anos, em Assomada.

Conhecido o resultados de mais dois testes a casos suspeitos. A confirmação foi dada ao Expresso das Ilhas pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia.

Ficam assim por conhecer os resultados de cinco dos seis casos suspeitos que surgiram hoje no país.

Na Assomada há mais um caso para além do deste jovem, sabe-se agora, teve o teste negativo. Outro caso suspeito foi registado em São Vicente e trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos. No Sal há suspeitas sobre o estado de saúde de um casal dinamarquês, de 52 e 49 anos e, por último, na Boa Vista há o caso suspeito de um cidadão inglês de 62 que o Director Nacional de Saúde identificou esta manhã, numa conferência de imprensa em São Vicente como a situação mais crítica.