Cerca de 600 passageiros afectados por cancelamento de voos domésticos devido à bruma seca

A bruma seca que afecta Cabo Verde com alguma intensidade obrigou a companhia Binter Cabo Verde a cancelar alguns voos domésticos, situação que já tinha afectado 569 passageiros, até ao início da tarde hoje.

Segundo dados avançados à Inforpress pelo director-geral da Binter CV, Luís Quinta, já no dia 01 a companhia teve de cancelar os voos Praia/São Nicolau/Praia, afectando um total de 112 passageiros, entre os quais três pessoas que tinham programada a sua transferência para o Hospital Agostinho Neto (HAN).

A previsão de tempo aponta para o aumento da intensidade da bruma seca ao longo de todo o dia.

Luís Quinta adiantou que mesmo assim a companhia conseguiu realizar os voos Praia/São Filipe/Praia e o Praia/São Vicente/Praia.

Entretanto, indicou que os outros voos programados para esta quinta-feira, para Praia, Boa Vista, Sal e São Vicente estão todos em stand by, à espera de melhorias meteorológicas.

“Até este momento estão afectados 569 passageiros. No período da tarde contamos com perturbações para os aeródromos do Maio e São Nicolau, que seria a reposição do voo cancelado ontem”, disse.

A companhia, segundo informou, vai continuar a acompanhar a situação meteorológica e notificando os clientes através da página da empresa no Facebook, agências de viagem, contactos nas reservas e através da rádio.

A par disso, garantiu que as equipas da Binter estão prontas para dar a “habitual assistência” aos passageiros nestas alturas “tão delicadas”.

De acordo com a previsão do Instituto de Meteorologia e Geofísica, divulgada hoje, nas ilhas do Sotavento, designadamente Maio, Santiago, Fogo, Brava o céu apresenta-se parcialmente nublado, com períodos muito nublado e visibilidade moderada ou má (igual ou inferior a 5000m) devido a bruma seca.

Nas ilhas orientais do Barlavento como Sal e Boa Vista a visibilidade é má (inferior a 2000 m) e nas ilhas ocidentais, entre os quais Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, é igualmente má (igual ou inferior a 3000 m) devido a bruma seca.