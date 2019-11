O PIB por ilhas. Sal cai, Boa Vista sobe.

Santiago, São Vicente e Sal continuam a ser as ilhas que mais contribuem para o Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde. O Sal, porém, apresenta-se como a única ilha onde se registou uma variação negativa (-10.5%), parâmetro em que Boa Vista consegue o melhor desempenho (27, 7%). Os dados, referentes a 2017, foram hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Santiago continua a contribuir para mais de metade do PIB de Cabo Verde (52,0%), mas com menos peso na percentagem global do que nos anos anteriores. É seguido por São Vicente, com 15,5% (14,8% em 2016) e do Sal (12,6%.).

As ilhas com menor peso na estrutura do PIB, por seu lado, são as ilhas de São Nicolau, Maio e Brava, com 1,9%, 0,9% e 0,7% respectivamente. Ou seja, as ilhas com menos acessibilidade.

O Sal merece, entretanto, uma nota, tendo em conta que, contrariando a variação das outras ilhas, apresentou em 2017 uma variação negativa na ordem dos - 10,5%. Também negativa é assim a contribuição na variação do PIB, onde a ilha registou -1,5 p.p.

Pela positiva destacam-se, a nível da variação, a ilha da Boa Vista, com uma variação de 27, 7%, e contribuição na variação de 1,3 p.p.

Além desta, também variação destacável para S. Nicolau, S. Vicente, Brava e Fogo, que apresentaram variações de 11,1%, 9,2% e 9,1% respectivamente.

Quanto às contribuições na variação do PIB salientam-se as ilhas de Santiago e S. Vicente com 2,2 p.p e 1,4 p.p.

No total, Cabo Verde apresentou uma Taxa de variação do PIB ( 2017/2016) de 4,4%.

Valores absolutos

Em termos absolutos, refere o relatório do INE, Santiago é a ilha que mais contribuiu para o PIB de Cabo Verde em 2017, com um valor de 89.987 milhões de escudos. Seguem-se a ilha de São Vicente (26.876 milhões de escudos), Sal (21.744 milhões de escudos), Santo Antão (10.069 milhões de escudos), Boa Vista (9.643 milhões de escudos) e Fogo (8634 milhões de escudos). A Boa Vista ultrapassou assim o Fogo, que em 2016 era a quinta ilha com mais contributo absoluto.

Ainda em termos absolutos, as ilhas que tiveram menor contribuição para o PIB de Cabo Verde foram as de São Nicolau, Maio e Brava com 3.324 milhões de escudos, 1.550 milhões de escudos e 1.271 milhões de escudos, respectivamente.

Per capita

O PIB per capita de Cabo Verde passou de 312.067 escudos em 2016 para 321.945 escudos em 2017, o que representa um aumento de 3,2%.

Observando os dados por ilha, as que apresentam o maior PIB per capita, no período em análise, são as ilhas do Sal e da Boa Vista. São Vicente e Santiago apresentam um PIB per capita próximo do nacional. As ilhas do Fogo, Maio e Brava são as que apresentam o menor PIB per capita de Cabo Verde.

O INE justifica o atraso na publicação do PIB por ilha com “o fornecimento tardio dos dados (número de estabelecimentos) por parte das empresas”.