CMSV adopta medidas preventivas de combate ao Covid-19

A Câmara Municipal de São Vicente cancelou toda a programação cultural agendada para as comemorações da cidade do Mindelo, que se assinala em Abril. Também foi cancelado o Festival da Juventude, bem como as autorizações para realização de eventos nos espaços públicos e recintos desportivos.

Medidas anunciadas, hoje, pelo presidente substituto, Rodrigo Rendall, e justificadas com a evolução da pandemia do covid-19 e o perigo iminente que representa para o país. “Outras medidas estão a ser equacionadas visando a organização no atendimento dos serviços municipais e com vista à diminuição da concentração de pessoas. Amanhã faremos uma reunião neste sentido, para analisar o atendimento interno na instituição. Em articulação com o governo, instituições diversas e sociedade civil continuaremos a analisar com cuidado as situações e a tomar, na esfera das competências da CMSV, as melhores decisões domínio da prevenção”, aponta. Sobre o encerramento dos recintos desportivos, Rodrigo Rendall afirma que esta questão será avaliada amanhã. “Sobre os polivalentes, vamos analisar esta medida amanhã. Centramo-nos, num primeiro momento, nos eventos culturais onde há maior concentração de pessoas. Consoante a análise da situação vamos tomando medidas paulatinamente, até para que não seja criado alarmismo nas pessoas”, explica. “Também a entrada no mercado de peixe passa a ser restrita, limitando o acesso apenas para quem vai comprar peixe", acrescenta. O presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente reconhece o impacto da conjuntura actual na economia e aponta que em cima da mesa estão medidas para apoiar a população e as empresas. “Esta pandemia tem efeitos em todos, não só nas empresas como no município como um todo. Os efeitos ainda estão por decifrar, mas os países que estão a ser abalados, já estão a sofrer e muito por causa desta pandemia. Consoante a análise das situações vamos tomando medidas e definindo possíveis estratégias de apoio”. O alargamento do prazo de pagamento dos impostos é uma das hipótese em cima da mesa, segundo o autarca, que indica que outras medidas que poderão ser tomadas, em articulação com o governo.

