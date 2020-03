Jardins infantis, escolas privadas e universidades também encerram segunda-feira

O governo tinha anunciado ontem que o período de férias da Páscoa das escolas públicas tinha sido antecipado de 27 para 23 de Março. Jardins infantis, escolas privadas e universidades também estão a adiantar o período de férias e encerram já na próxima segunda-feira.

Não abrangidas por esta medida, segundo revelou fonte do governo, estão as creches que recebem crianças entre os 0 e os 3 anos, porque "pertencem à rede de cuidados" e, por isso, a decisão caberá à administração de cada uma das creches.

Quantos aos jardins infantis, a mesma fonte adiantou que estes estão a acatar a decisão do governo e "vão antecipar as férias para dia 23".

Já as escolas privadas e as Universidades "têm autonomia administrativa" e, assim sendo, cabe-lhes decidir se vão ou não antecipar o período de férias da Páscoa. No entanto, e embora pudessem ter optado pelo não encerramento, "enviámos o nosso comunicado e a decisão está a ser acatada", revelou a mesma fonte.

De recordar que ontem o Ministro da Administração Interna, durante a abertura da Reunião do Conselho Nacional de Protecção Civil, anunciou o endurecimento das medidas de contingência para prevenir a entrada do coronavírus em Cabo Verde. Entre as novas medidas, anunciou a antecipação do período de férias da Páscoa, que em vez de se iniciarem a 27, vão ter início a 23 de Março.