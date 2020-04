Coronavírus: O dia em revista

Já são 58 casos de COVID-19 confirmados em Cabo Verde. Na manhã deste sábado o Ministério da Saúde confirmou mais dois casos, na Praia, correspondentes a contatos próximos do novo caso de infecção de um indivíduo residente em Ponta D’Água.

Na conferência de imprensa diária realizada no fim da tarde deste sábado, o Director Nacional da Saúde, Artur Correia, disse que os dois casos positivos identificados hoje na Praia e o outro de ontem, sexta-feira, referem-se aos primeiros casos positivos de transmissão comunitária no concelho da Praia.

Face a este novo quadro, Artur Correia apelou a um maior rigor no cumprimento do estado de emergência e a uma actuação mais rigorosa das forças de segurança no cumprimento das medidas anunciadas.

"As autoridades policiais têm de ter mão dura para com todos os prevaricadores. Ninguém tem o direito de pôr em causa a saúde comunitária”, apontou.

Na manhã deste sábado, no decurso do processo de investigação epidemiológica, iniciada ontem, 17, na decorrência de um caso positivo de COVID-19 diagnosticado na Praia, foram identificados mais dois casos positivos, uma mulher de 35 anos e de uma jovem de 16 anos, ambas contactos próximos desse caso.

Artur Correia informou que, em decorrência do caso de infecção do indivíduo residente em Ponta D’Água, na Praia, um agente da Guarda Fiscal, de 43 anos, confirmado, ontem, pelo ministério da Saúde, foram colocados em isolamento domiciliar obrigatório 117 pessoas, na Praia.

Quanto aos casos suspeitos, Artur Correia informou que neste momento há quatro na ilha da Boa Vista e um em Tarrafal de Santiago, além de 37 amostras pendentes: 36 são do concelho da Praia, decorrentes dos casos positivos anunciados e uma amostra pendente em Santa Catarina.

Em relação a S. Vicente, Artur Correia disse que das 10 amostras em investigação oito deram resultado negativo e duas das amostras vão ser repetidas para uma melhor análise laboratorial.

Quanto à ilha da Boa Vista, o director Nacional da Saúde informou que a Protecção Civil, a Polícia Nacional e Delegacia de Saúde estão a fazer no bairro da Boa Esperança uma campanha casa a casa informando as pessoas sobre a doença, e a necessidade do envolvimento da população no controlo dessa pandemia.

COVID-19 no Mundo

A nível global, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infectou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são agora o país com mais mortos (37.079) e mais casos de infecção confirmados (mais de 706 mil).