​Enfermeiros do HAN capacitados para reforçarem cuidados oncológicos

Reforçar o cuidado ao paciente oncológico em todas as suas dimensões, desde o diagnóstico ao tratamento, do controlo à reabilitação. É com este propósito que um grupo de 16 enfermeiros do Hospital Agostinho Neto recebe, desde ontem, o primeiro módulo da formação especializada em enfermagem oncológica, anunciou hoje a Fundação Calouste Gulbenkian.

A formação está a ser ministrada por enfermeiros especialistas do Instituto Português de Oncologia do Porto, no âmbito do projecto “Melhoria do diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas em Cabo Verde”. O projecto resulta de uma parceria entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde.

Em nota de imprensa, a fundação realça que o aumento da incidência de casos de cancro e do número de óbitos por cancro tem ocasionado uma transformação no perfil epidemiológico da população cabo-verdiana, com a maior exposição a factores de risco, a alteração dos estilos de vida ou o envelhecimento populacional.

“A necessidade de profissionais qualificados para a assistência aos doentes oncológicos é crescente, não só a nível técnico e científico mas também no que toca à habilidade e intuição para lidar com estes pacientes”, lê-se no documento.

Para melhorar a capacidade de diagnóstico de cancro da mama, a Fundação Calouste Gulbenkian lembra que no primeiro trimestre de 2019 foram também instalados ecógrafos portáteis, e bombas infusoras que irão garantir a segurança e qualidade dos tratamentos nos dois hospitais centrais de Cabo Verde.

A formação decorre de 18 a 22 de Março. O projecto resulta do protocolo assinado a 20 de Novembro de 2018 entre a Fundação Gulbenkian e o Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, na cidade da Praia, com o objectivo de melhorar os cuidados de saúde na área da oncologia neste país.

“Prevê um conjunto de intervenções ao nível da prestação de cuidados nos Hospitais Centrais de Cabo Verde, com a realização de formação especializada de médicos e enfermeiros, bem como com o reforço pontual de equipamentos clínicos”, conclui.