"A hipertensão requer actividade física, alimentação saudável, evitar o álcool" - INSP

Decorre na cidade da Praia a segunda reunião plenária da iniciativa "Ano da Hipertensão Arterial e Promoção de Comportamentos Saudáveis", realizada pelo Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP).

Para o administrador executivo do INSP, coordenador da campanha de sensibilização para a problemática da hipertensão arterial, Júlio Rodrigues, até agora, a comunicação e mobilização decorreu muito bem.

"Nós temos alguns aspectos menos bons, não na perspectiva da vontade de fazer, mas do timing, porque fazer projectos, engajar parceiros, mobilizar recursos tem o seu tempo, de modo que estamos aqui justamente para discutir todos esses aspectos encontrar soluções comuns para essa iniciativa", explica.

O ano da hipertensão arterial tem como lema "tenson arterial, djobi sempre". Júlio Rodrigues afirma que os factores ligados à hipertensão são modificáveis.

"As pessoas, às vezes, têm ostentação de querer usar muitos temperos, muitas frituras, às vezes gastam mais enquanto têm na mão possibilidade de comer um alimento mais barato e mais saudável. A hipertensão requer actividade física, alimentação saudável, dormir adequadamente, reduzir e se possível evitar o álcool, não fumar," avança.

No passado mês de Março, profissionais de saúde de diferentes regiões do país e de outros sectores, ONG, e organismos internacionais estiveram reunidos, na cidade da Praia, para elaborar o plano de acção do Ano da Hipertensão Arterial e Promoção de Comportamentos Saudáveis, lançado pelo ministro da Saúde e da Segurança Social.

A iniciativa elegeu o ano de 2019 como o ano para se envidar esforços e realizar acções multissectoriais com vista a chamar atenção da população sobre esta doença crónica, os factores de risco associados, os comportamentos preventivos, as complicações e a promoção de comportamentos saudáveis.