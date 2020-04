COVID-19: Cinco casos novos na Praia, incluindo uma criança

Testes confirmaram a infecção de mais cinco pessoas anunciou, esta manhã, o Ministério da Saúde em comunicado. Aumentam, assim, para 114 os casos de COVID-19 no país.

De um total de 83 amostras analisadas, onde se incluíam seis pendentes, refere o Ministério que cinco, todas do concelho da Praia, deram positivo. Não são reveladas as idades nem os locais de residência destes cinco novos pacientes.

As restantes amostras testaram negativo, das quais 65 eram da Praia, 10 do Tarrafal e uma de São Lourenço dos Órgãos. Há ainda duas amostras pendentes relativas a casos suspeitos da Praia.

Segundo o site criado para acompanhamento da evolução da doença em Cabo Verde, todos os escalões etários da população nacional têm casos registados de infecção por coronavírus. Aquela fonte aponta que, pela primeira vez no país, foi registado um caso positivo de uma criança, residente em Santiago, entre os 0 e os 10 anos, o único grupo etário que até ao momento não tinha registado qualquer caso.

"Todos os doentes estão em isolamento e vêm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros", assegura o Ministério da Saúde no mesmo comunicado.

Mais uma vez, o Ministério da Saúde apela a que todas as pessoas "fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da doença".

Desta forma, Cabo Verde passa a contar com um total de 114 casos confirmados, dois casos recuperados e uma morte. Com esta actualização, Santiago conta com 60 casos positivos de COVID-19, a Boa Vista contabiliza 53 e São Vicente um. As restantes ilhas do arquipélago, que já saíram do Estado de Emergência, continuam a não registar quaisquer casos.