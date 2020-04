COVID-19: O dia em revista

A Cidade da Praia registou este domingo mais três casos positivos de COVID-19: duas mulheres e um homem. Dos três casos, dois são importados da Boa Vista e um é de transmissão comunitária.

O Director Nacional da Saúde informou, na tarde deste domingo, na habitual conferência de imprensa, que dos três casos confirmados na Praia, dois são casos importados da Boa Vista. “Eram pessoas que estavam em quarentena obrigatória e que tinham saído da Boa Vista há cerca de 13 ou 14 dias”, informou Artur Correia.

Já o terceiro caso no concelho da Praia refere-se a um paciente que foi encaminhado para o Laboratório de Virologia através dos serviços de urgência do Hospital Agostinho Neto.

O DNS esclareceu ainda que das 37 amostras pendentes da Cidade da Praia, 21 já foram testadas, das quais resultaram os três casos positivos e 18 negativos. Das 21 amostras testadas está incluído um contacto de um caso da Praia que se tinha deslocado a Santa Catarina e que também deu negativo.

O país registou hoje mais três casos suspeitos: dois na Boa Vista e um em Tarrafal de Santiago. Artur Correia avançou que chegaram sábado à noite 15 amostras da Boa Vista cujos exames não foram ainda concluídos.

Na manhã deste domingo o Ministério da Saúde e Segurança Social tinha anunciado o aparecimento dos três casos de infecção por COVID-19 na Cidade da Praia: um homem de 38 anos e de duas mulheres de 41 e 27 anos de idade, cujos casos foram identificados na sequência das medidas de seguimento de contactos com o caso de sexta-feira.

Cabo Verde entrou ontem num segundo período de estado de emergência, que mantem essencialmente as medidas restrictivas e a obrigação geral de confinamento já prevista no primeiro. Há porém uma diferenciação a nível da data de fim do estado de excepção, por ilhas. Há ainda uma endurecer do controlo de cumprimento das regras estabelecidas que passa, nomeadamente, pela aplicação de multas para os prevaricadores. Em caso de particulares a multa para quem violar o Estado de emergência é entre 5 a 15 mil escudos. Para pessoas colectivas a multa pode ir até 50 contos.

As deslocações entre concelhos só podem ser realizadas com autorização do Serviço Nacional de Protecção Civil.

Cabo Verde passa a registar, de acordo com fontes oficiais, 61 casos de infecção pela COVID-19, sendo 51 na Ilha da Boa Vista, 9 na Cidade da Praia e 1 em São Vicente.

COVID-19 no Mundo

Ao fim da tarde deste domingo, contabilizavam-se 2.373.850 casos de infecção em todo o mundo 612.415 dos quais recuperados. O número de mortes é de 163.673.

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 17h35 do dia 19/04)