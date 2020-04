COVID-19 obriga INE a adiar Recenseamento Geral da População

A cada dez anos o Instituto Nacional de Estatística (INE) faz o recenseamento da população de Cabo Verde. Quantos somos? Onde moramos? Em que condições vivemos? são algumas das questões que, para já, vão ficar por responder. Tudo por causa da pandemia de COVID-19.

O INE foi obrigado a adiar o início da operação de Recenseamento Geral da População e Habitação em Cabo Verde.

Segundo um comunicado emitido hoje, ao início da tarde, por causa da evolução da pandemia de COVID-19, em Cabo Verde, "com consequente prolongamento do Estado de Emergência nacional e, em articulação com as autoridades nacionais de saúde e com os parceiros técnicos e financeiros, o INE decidiu adiar o período para a recolha de dados do RGPH-2020, previsto de 16 a 30 de Junho de 2020, para outra data, ainda este ano".

Explica o INE que esta decisão "levou em consideração a natureza da recolha, que é exaustiva, domiciliar e realizada por entrevista directa junto dos representantes dos agregados familiares". Isto é, obriga a contactos pessoais o que leva a um aumento do risco de contágio.

Uma nova data de recolha dos dados dependerá, refere o INE, "naturalmente, de evolução positiva da situação em todo o território nacional, nomeadamente o levantamento das restrições de contacto social".

Além de adiar as operações de recenseamento, o INE anuncia, no mesmo comunicado, que ficam "adiadas as acções de formação dos formadores e supervisores planeadas para serem realizadas, de forma centralizada, na Praia e dos recenseadores em todos os municípios do país, em finais de Abril e maio de 2020, respectivamente, envolvendo mais de 1600 pessoas".

O Recenseamento Geral da População realiza-se de dez em dez anos e é uma operação coordenada pelo INE que permite avaliar a evolução da população cabo-verdiana, mas também a evolução das suas condições de vida. A última vez que se realizou foi em 2010.