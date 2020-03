Cabo Verde contrata 1.639 recenseadores para fazer o maior censo de sempre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai contratar 1.639 recenseadores para realizar em Junho o quinto Recenseamento Geral da População e Habitação, o maior de sempre, segundo concurso a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o INE, trata-se da “maior e a mais complexa operação estatística” realizada por Cabo Verde e que prevê a data de 15 de Junho próximo como o “dia do censo” no país. A operação de recenseamento está estimada em 3,2 milhões de euros, co-financiada pelo Luxemburgo, ao abrigo do quarto Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre os dois países.

Os recenseadores a contratar através deste concurso público, que decorre até 13 de Março, vão “contar e caracterizar todos os edifícios, alojamentos agregados familiares e população residente e presente no país”.

Do total de 1.639 recenseadores a recrutar, a maior parte ficará concentrada no trabalho de campo, de recolha de dados 'porta a porta', no município da Praia, ilha de Santiago, seguida das ilhas/municípios de São Vicente (258) e do Sal (128).

No último censo em Cabo Verde, realizado em 2010, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, além de 114.469 edifícios e 141.761 alojamentos. A actual estimativa da população cabo-verdiana aproxima-se dos 600 mil.

Os candidatos a recenseadores podem ser cidadãos cabo-verdianos ou estrangeiros a residir legalmente no país, com idade compreendida entre 18 a 45 anos, habilitações mínimas ao nível do 12.º ano e sem antecedentes criminais, conforme consta do concurso público, que prevê um período de trabalho de Maio a Julho deste ano.

Além dos recenseadores, foram já recrutados pelo INE um total de 16 coordenadores municipais para o censo de 2020.