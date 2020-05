Coronavírus: O dia em revista

No fim de mais uma semana epidemiológica, mês e meio depois do primeiro caso diagnosticado de COVID-19 no país foi altura de balanço e novos dados foram divulgados no briefing diário: Vila Nova é o bairro mais afectado na cidade da Praia, seguido de Achada Santo António.

Pelo movimento dos praienses, a densidade de infecções por bairro deve ser relativizada, alerta o Director Nacional de Saúde. Isto porque uma pessoa que more em Vila Nova, pode passar a maior parte do seu dia ou manter maior número de contactos, em outro bairro.

De qualquer forma, o vírus já foi detectado em moradores de cerca de 20 bairros da cidade. Como dizia há dias o Director do Serviço de Controlo e Prevenção de Doenças a COVID-19 já está instalada na Praia. E todos os dias se somam casos. Ontem foram 13. Hoje foram 10. Anteontem 29...

Um dos motivos estará no incumprimento das regras de confinamento por parte dos cidadãos. "Ninguém tem o direito de pôr em causa os ganhos de todos os cabo-verdianos", critica o Diretor Nacional de Saúde.

Entretanto, as ruas da capital vão ser desinfectadas. Lixívia vai ser o produto usado.

Cabo Verde regista até este momento 175 casos, sendo 116 na ilha de Santiago (113 na Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e um em São Vicente. Dos 175 casos confirmados, há 37 recuperados e dois óbitos. Enquanto na Boa Vista (hoje foram dadas mais quatro “altas”) a situação se começa a controlar, a Praia, como vimos, está em curva ascendente.

Afinal a Solatlântico não vai, para já, retomar as linhas. A empresa de transporte público urbano na Praia prevê apenas retomar actividades no dia 14 de Maio, devido ao prolongamento do estado de emergência.

Amanhã haverá reunião do Gabinete de Crise e a retoma de transportes inter-ilhas vai estar sobre a mesa. Embora ainda haja dúvidas sobre os transportes aéreos, parece certo que se vão iniciar as rotas marítimas para transporte de passageiros, excepto para as ilhas em estado de emergência (Santiago e Boa Vista).

COVID-19 no Mundo

A Comissão Europeia lançou hoje uma campanha de Angariação de fundos para combater a COVID-19. A intenção é recolher 7,5 mil milhões de euros para acelerar o desenvolvimento de testes de diagnóstico, tratamentos e vacinas contra a doença provocada pelo novo coronavírus. O secretário-geral da ONU, António Guterres, referiu-se à campanha, dizendo que “este é exactamente o tipo de liderança de que o mundo precisa hoje”. (LUSA)

Nos Estados Unidos, com as eleições de Novembro a aproximarem-se, Trump quer revitalizar a economia pois nela poderá residir o seu trunfo. Mas a que custo? E porque é que as medidas liberais que está a tomar deverão resultar em mais mortes? Robert Reich, antigo secretário de Estado do Trabalho nos EUA e professor em Princeton, explica num artigo no Guardian os quatro passos “letais” da abertura de Trump, e como este e os seus aliados estão a esconder factos para justificar uma reabertura das actividades económicas.

Os passos são: 1) - Retirar o apoio ao rendimento, para que as pessoas não tenham outra alternativa senão regressar ao trabalho; 2) Esconder os Factos; 3) Finjgir que se trata tudo de uma questão de "liberdade" e por fim 4) Proteger as empresas contra processos judiciais por propagação da infecção. Passos letais em curso... (The Guardian, via Expresso).

A farmacêutica suíça Roche apresentou hoje um novo teste serológico com alto grau de sensibilidade (100%) e especificidade para a detecção de anticorpos em pessoas que possam ter sido infectadas com o novo coronavírus. O presidente da Roche sublinha que este teste é uma ajuda à reabertura da economia e da sociedade. O ministro da saúde alemão assegurou a disponibilização do teste a toda a população a um custo acessível. (Lusa, via Público)

Covid-Organics

Chama-se Covid-Organics e é um tónico feito a partir de uma planta chamada Artemísia (que é componente base de um medicamento utilizado no tratamento da malária) e é o próprio presidente de Madagáscar, país onde é produzida, Andry Rajoelina, tem vindo a promover.(Observador)

A bebida foi lançada depois de testada em menos de 20 pessoas, durante um período de três semanas... e a Organização Mundial de Saúde advertiu que não há provas de qualquer cura. Numa declaração, enviada à BBC, a organização mundial sublinha ainda que não recomenda "a automedicação com quaisquer medicamentos... como prevenção ou cura para a COVID-19". (BBC)

Mesmo assim, o tónico natural tem feito sucesso, e várias nações africanas a importar grandes quantidades do mesmo. Tanzânia já importou, Congo-Brazzaville e Guiné Equatorial pretendem fazer o mesmo.

E no Sábado, foi entregue um grande carregamento à Guiné-Bissau, uma parte do qual destinado a Cabo Verde, se o país quiser. É que de acordo com a Inside News, os 15 países da CEDEAO vão receber lotes do tónico. A distribuição será realizada pela Guiné-Bissau, e o Senegal e Togo já manifestarão interesse. O Senegal, aliás, foi o primeiro país a encomendar o remédio tradicional.

“Covid-Organics será utilizado na profilaxia, ou seja, na prevenção, mas as observações clínicas mostraram uma tendência para a sua eficácia no tratamento curativo", argumenta Charles Andrianjara, Director-Geral do IMRA. (Inside News).

Números mundiais

Ao fim da tarde desta segunda-feira, contabilizavam-se 3.611.044casos de infecção em todo o mundo, 1.171.046 dos quais recuperados. O número de mortes é de 250.125.

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h17 de dia 04/05)

Sugestão do Dia

O Brasil já ultrapassou os 100 mil casos de infecção por coronavírus e regista mais de sete mil mortos.

É de lá que nos chega Inumeráveis, a sugestão de hoje. Este “memorial dedicado à história de cada uma das vítimas de coronavírus no Brasil”, é um projecto do artista Edson Pavoni, que conta com vários colaboradores, incluindo jornalistas, e que é aberto ao público (qualquer um pode mandar uma “história”. (via Quebrando Tabu)

