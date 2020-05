Gabinete de Crise reúne-se terça-feira para decidir sobre retoma das ligações internas

O Gabinete de Crise, criado para acompanhar a evolução do novo coronavírus no país, reúne-se esta terça-feira, 5. Em cima da mesa a decisão sobre os protocolos a serem observados para garantir a segurança sanitária por parte das empresas que exploram os sistemas de transportes marítimos e aéreos entre as ilhas do arquipélago.

O anúncio foi feito na noite de ontem pelo Primeiro-ministro, em entrevista ao Jornal de Domingo da Televisão de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva refere que serão adoptadas um conjunto de condições de protecção e de transporte em segurança sanitária, quer para as transportadoras - a Cabo Verde Interilhas e a Binter, quer para os utentes.

“A nível dos transportes marítimos temos já um conjunto de ilhas onde as ligações podem ser retomadas. Estou a falar de Fogo/Brava, de Santo Antão/São Vicente, de Sal/São Nicolau, etc. A nível dos transportes aéreos poderá ser mais complicado porque a companhia tem a sua sede de operações aqui na Praia, e teria que sair da Praia para apanhar passageiros noutras ilhas e fazer a distribuição”, aponta.

Ulisses Correia e Silva diz que o processo de retoma está a ser analisado com o envolvimento das transportadoras, da ASA e da ENAPOR.

Fim das aulas presenciais não foi precipitada

Na mesma entrevista, o Primeiro-ministro disse que a decisão de terminar as aulas presenciais do ensino básico e secundário, devido à pandemia da COVID-19, não foi precipitada. Ulisses Correia e Silva justificou a medida com o “nível elevado” de exposição dos alunos.

“A medida não foi precipitada. Estamos a falar de mais de 120 mil alunos, crianças e adolescentes que, para chegarem às escolas, a maior parte tem que ir por transporte escolar ou particular. O nível de probabilidade de contágio até chegar à escola ou da escola até chegar à casa é relativamente elevado. Segundo, o espaço da própria escola - nós não temos condições a nível de organização do nosso sistema de ensino para, de repente, provocar situações de distanciamento”, justifica.

O chefe do Governo anunciou, sábado, no Parlamento, que as aulas presenciais do ensino básico e secundário, suspensas desde 20 de Março devido à pandemia de COVID-19, só regressam no próximo ano lectivo.

As novas regras definidas pelo executivo prevêem um regime de ‘tele’ e ‘áudio’ escola, em vigor desde 27 de Abril.

No seu discurso no debate para avaliar o pedido presidencial de prorrogação do estado de emergência em Santiago e Boa Vista, Correia e Silva esclareceu que a avaliação final dos estudantes será feita com base nas notas do 1º e 2º trimestre, com possibilidade de recurso. As escolas abrirão portas apenas para receber as provas nacionais do 12º ano.

As ilhas de Santiago e da Boa Vista, que juntos acumulam 162 casos de COVID-19, entraram no terceiro estado de emergência até 14 de Maio.

Cabo Verde registou, até ontem, 165 casos acumulados de COVID-19, sendo 106 em Santiago, 56 na Boa Vista e três em São Vicente. Do total de infecções, registam-se 33 recuperados e dois óbitos.

No continente africano, o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus ultrapassou hoje os 1.800, com mais de 44 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes divulgadas pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.

A nível global, a doença já provocou mais de 247 mil mortos e infectou mais de 3,5 milhões de pessoas.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.