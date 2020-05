SolAtlântico prevê retoma do serviço a 14 de Maio

A empresa de transporte público urbano na Praia Solatlântico prevê retomar actividades no dia 14 de Maio, devido ao prolongamento do Estado de emergência. Informação avançada pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

Em declarações à Rádio Pública, o Administrador Henrique Duarte informou que o serviço de transporte colectivo de passageiros vai reiniciar depois do dia 14, caso não haja nova prorrogação do Estado de Emergência.

“Se a ideia é confinar as pessoas, nós achamos por bem, para mal nosso e dos nossos utentes, deixar os autocarros ainda fechados. Contamos no dia 14, ou na segunda-feira a seguir, termos os autocarros em circulação”, disse à RCV.

Na entrevista, Henrique Duarte disse ainda que a atenção da transportadora é levar o serviço a cada bairro, mas que numa primeira fase, a frequência será diminuta.

Neste momento, dada a limitação dos produtos no mercado, a única empresa de transporte público de passageiros, na capital, está a reforçar o stock de equipamentos e produtos para higienização dos autocarros e proteção individual dos motoristas e restantes trabalhadores.

“Temos escassez de álcool gel, de álcool a 70%, escassez de máscaras, luvas, portanto todos esses equipamentos de protecção individual estão escassos no mercado. Nós temos algum stock, mas não será suficiente para muitos dias. Estamos a aguardar, temos indicação de que brevemente irão chegar máscaras ao mercado nacional e estamos esperançados que assim aconteça, para que possamos ir renovando o stock. Por outro lado, os nossos motoristas vão estar protegidos, para além das máscaras, com uma viseira de protecção, o nosso pessoal de atendimento ao balcão também. As medidas de higiene também vão ver reforçadas”, referiu.

A retoma dos serviços públicos de passageiros na Praia estava programada para esta segunda-feira, 04, mas a prorrogação do Estado de Emergência ditou o cancelamento da operação por parte da empresa.

A empresa tinha suspendido, temporariamente, o serviço de transporte público de passageiros e a comercialização de serviços de passes, desde o dia 27 de Março, devido a declaração de Estado de emergência.