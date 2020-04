Câmara da Praia pretende reunir-se com a empresa Solatlântico para analisar reabertura de linhas

O vereador de Transporte da Câmara Municipal da Praia, Manuel Vasconcelos Fernandes, disse esta quarta-feira que a edilidade pretende reunir-se com a empresa de transporte público urbano Solatlântico para analisar a suspensão do serviço que vigora há semanas.

Segundo Manuel Vasconcelos Fernandes, a empresa terá sido obrigada pela Polícia Nacional a suspender os serviços.

“Tenho uma carta que a empresa nos enviou, informando que a Polícia Nacional os obrigou a suspender os serviços, caso contrário seriam multados. Então, suspenderam esse serviço antes de nos avisar”, informa.

Manuel Vasconcelos Fernandes afirma que esse encontro com a empresa é necessário para avaliar a suspensão e saber qual a proposta da Solatlântico para reabertura das linhas. “Temos que nos sentar à mesa para saber o que querem, porque a lei do estado de emergência não implica paragem de autocarros, pelo contrário”.

Por outro lado, reconhece, nos autocarros o risco de propagação do vírus é muito elevado, “por mais que se faça o distanciamento, não é suficiente. Então alegaram que a empresa é privada, que não vão continuar a prestar esse serviço se não foram subsidiados e suspenderam os serviços”.

A proposta da Câmara Municipal, conforme o autarca é a reabertura de pelo menos duas linhas em cada bairro, “então temos que sentar a mesa e ver essa questão, porque cabe ao Governo subsidiar esse serviço e não à Câmara, nós não podemos subsidiar”.

Esse encontro ainda não tem data para a sua realização, conforme explicou, e ainda não efectuaram o convite à empresa.

“Esse encontro pode acontecer daqui alguns dias, porque a cidade da Praia está com transmissão comunitária [do coronavírus], de acordo com o Ministério da Saúde e da Segurança Social”, indica.

Questionado se a empresa recorreu a lay-off, Manuel Vasconcelos Fernandes disse que não dispõe dessa informação. "Vamos marcar um encontro para ver qual será a posição da empresa, para vermos o que podemos fazer".