Câmara da Praia encerra Mercado do Sucupira

Na sequências das medidas mais restritivas contra a COVID – 19, anunciadas pelo Governo, a Câmara Municipal da Praia decidiu encerrar o Mercado de Sucupira e arredores para venda de roupas ou alimentos até 17 de Abril.

Este encerramento também abrange o mercado “Cotchi Po” e rampa Ponta Belém. Os demais mercados municipais como de Terra Branca, Vila Nova, Achadinha, Eugénio Lima e Achada Santo António, devem funcionar com apenas metade das vendedeiras em regime diário de rotatividade.

As medidas preventivas e restritivas adicionais da Câmara da Praia entraram em vigor esta sexta-feira, e tem a duração de três semanas.

Numa nota envida, a Câmara da Praia avisa que o Mercado do Plateau deve funcionar com metade da capacidade e com distanciamento social delimitado. “Será implementado um sistema de rotatividade diárias entre as vendedeiras de número impar e par, por forma evitar a perecibilidade dos produtos e minimizar os prejuízos.

A Câmara da Praia mandou encerrar todos os serviços de atendimento da referida edilidade, mas avida que vai assegurar um serviço mínimo aos utentes via internet.

Os serviços de Acção Social vão continuar a garantir um serviço mínimo nas áreas da terceira idade com serviço domiciliar e utentes internos do Centro Emergencial da Terceira Idade, Casa Solidária garantindo bens de primeira necessidade às famílias de Casa Abrigo Municipal.

A edilidade garante que será garantido um serviço mínimo de limpeza de forma intermitente ou regime de turnos aos serviços.

Serão encerrados todos os recintos desportivo do município, e para assegurar os serviços essenciais à capital do país, como saneamento, fiscalização, protecção civil, e demais serviços de apoio ao município devem funcionar em pleno e sem interrupção os serviços como Bombeiros, Guarda Municipal, Saneamento, Oficinas e maquinas, Centro Logístico, Aterro Sanitário, Cemitério da Várzea e de São Filipe e Serviço de Seguranças aos edifícios.