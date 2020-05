Praia regista mais dez casos de COVID -19

O concelho da Praia regista, esta segunda-feira, mais dez casos de COVID -19, de acordo com a nova actualização dos dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Segundo uma nota do Ministério, num total de 77 amostras analisadas no laboratório de virologia foram registados dez novos casos positivos, todos no concelho da Praia.

As restantes amostras testaram negativo, sendo 44 na Praia, três de Santa Catarina, duas de São Nicolau, 16 de Boa Vista (sendo seis de seguimento de casos confirmados, tendo quatro com critérios de alta).

Conforme a mesma fonte, há ainda duas amostras pendentes da Praia, e o ministério avisa que até ao momento todos os casos activos, 138, estão em isolamento institucional e a evoluir bem.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social volta a apelar as pessoas para que fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19.

Cabo Verde regista até este momento 175 casos, sendo 116 na ilha de Santiago (113 na Praia, dois em Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e um em São Vicente. Dos 175 casos confirmados, há 37 recuperados e dois óbitos.