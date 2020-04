Três casos positivos confirmados no concelho da Praia

O Ministério da Saúde e da Segurança Social confirmou hoje o surgimento de mais três casos positivos para o novo coronavírus no concelho da Praia.

Segundo a mesma fonte, esses casos fazem parte de 93 amostras analisadas no dia 29, e entre as quais houve estes três casos positivos, no concelho da Praia, e 77 negativos: 64 da Praia e 13 de São Domingos. Neste momento há 13 amostras pendentes do concelho da Praia.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informa ainda que a situação clínica dos casos confirmados continua estável e apela a que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID – 19.

Cabo Verde regista até então 116 casos positivos de COVID -19, sendo a ilha de Santiago a mais afectada, com 62 (Praia com 59, Tarrafal com dois e um em São Domingo), 53 na Boa Vista e um em São Vicente. Neste momento, no país há dois recuperados e um óbito.