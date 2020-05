Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde tem agora um total acumulado de 260 casos de COVID-19. Praia é o epicentro – na verdade, neste momento, com a recuperação exponencial dos casos da Boa Vista, o grande centro activo e só no Hospital de Trindade somam-se já 40 casos. Mas o dia de hoje é também marcado por passos dados para o “novo normal”, do início da distribuição de máscaras comunitárias para comercialização, pela Emprofac, à retoma de algumas viagens inter-ilhas e da distribuição de correio.

14 novos casos, todos na Praia, 58 recuperados e dois óbitos. No total 260 casos, sendo 197 na Praia, 56 na Boa Vista, dois em Tarrafal de Santiago, dois em São Domingo e três em São Vicente, dos quais 198 ainda activos.

São estas as estatísticas do dia. Outras, foram avançadas, na habitual conferência diária, pelo director Nacional de Saúde: a taxa de ataque em Cabo Verde "é de 0,4 por cada mil habitantes", mas sobe para 1 por mil na Praia. Achada Grande Frente junta-se Vila Nova e Achada Santo António como bairro com mais casos e destaca-se um grande foco: o Hospital da Trindade.

Destes 14 casos de hoje, quatro são nessa extensão do Hospital da Praia. Só na quinta-feira, recorde-se, foram diagnosticados com COVID-19, 27 (20 doentes e sete funcionários).

No total há já 40 casos confirmados naquele hospital, de acordo com o PCA do HAN, Júlio Andrade. Na conferência diária, o Director Nacional de Saúde tem-se escusado a atribuir responsabilidades sobre este contágio na instituição, mas referiu que seria instaurado um inquérito. Hoje, o PCA “atacou” o DNS, dizendo que este não tem competência nem técnica nem administrativa para abrir esse inquérito.

Júlio Andrade garantiu que o HAN está a fazer o máximo para bem servir a população e avançou que no final da pandemia irá ser elaborado um relatório para o Governo poder avaliar o desempenho de todas as estruturas de saúde sobre a sua direcção.

Na conferência, o DNS, Artur Correia, não quis entrar "em novelas" e recusou comentar as declarações do PCA.

Tal como tinha sido anunciado, começaram hoje as viagens inter-ilhas, para passageiros, entre as ilhas que já saíram do estado de emergência.No Porto Novo a retoma do transporte marítimo de passageiros entre São Vicente e Santo Antão foi marcada por grande azáfama . A viagem, que marca também a estreia do Navio Chiquinho BL, teve um atraso de uma hora no embarque, com os protocolos cumpridos e contou com a satisfação dos passageiros. Houve também viagem entre a Brava e o Fogo e, reporta a inforpress, que o “Liberdade” transportou seis passageiros, nesse percurso, e sete no percurso inverso.

As máscaras comunitárias produzidas em Cabo Verde, e cuja certificação e distribuição está sob a égide da Emprofac, começaram hoje a ser vendidas a um preço máximo de 235 escudos. A empresa estatal garante que vai comprar toda a produção nacional, que mesmo assim, deverá ser “insuficiente para a procura que haverá no mercado”. Há, assim, três vantagens no facto da Emprofac deter exclusividade no processo de intermediação produtor-consumidor, diz o PCA, Gil Évora. A primeira é a garantia de escoamento da produção, a segunda é a garantia da qualidade da máscara para quem a compra e a última é a tal questão do preço máximo, para evitar especulação. Recorde-se que a partir de dia 25 de Maio é obrigatório o uso de máscaras nos serviços públicos ou privados e outros espaços sociais fechados.

Se está à espera de encomenda, esta é certamente uma boa notícia: os Correios de Cabo Verde começaram hoje a distribuição de uma tonelada de cargas postais provenientes da Europa e dos Estados Unidos da América. Estas encomendas deverão ser entregues aos destinatários nesta primeira quinzena de Maio.

Amanhã, o Presidente da República vai reunir com o governo para avaliação da terceira fase do estado de emergência em Santiago e Boa Vista, que termina às 24h00 de dia 14 (quinta-feira). Óscar Santos, presidente da Câmara Municipal da Praia, que se tinha manifestado a favor da última prorragação da emergência para a capital, já manifestou estar contra um novo prolongamento. Isto pela actual conjuntura económica, nomeamente... a nível da tesouraria da autarquia, que salientou em declarações à Inforpress.

COVID-19 no Mundo

Turismo: 100% dos destinos mundiais têm restrições às viagens e quase 3 em cada quatro (72%, nos quais se incluí Cabo Verde) fecharam completamente as suas fronteiras ao turismo internacional.

Na verdade, o sector tem sido o mais afectado e a situação pode tornar-se insustentável.

“O turismo é uma linha de salvação para milhões de pessoas, especialmente nos países em desenvolvimento. A reabertura do mundo ao turismo permitirá salvar postos de trabalho, proteger os meios de subsistência e permitir que o nosso sector retome o seu papel vital na promoção do desenvolvimento sustentável", exortou o Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo (UNWTO), Zurab Pololikashvili.

Na verdade, os países nos quais o Turismo têm grande peso no PIB estão, inevitavelmente, a estabelecer medidas para a retoma do sector. Em Cabo Verde, anunciou o Vice-primeiro ministro e Ministro das Finanças recentemente, está a ser preparado um programa de segurança sanitária. Outras paragens preparam-se igualmente. Em Portugal, a entidade responsável pelo sector (o Turismo de Portugal) criou um selo que classifica um estabelecimento como sendo “Clean & Safe” (limpo e seguro). Conforme explicaram os responsáveis ao Público, o selo serve para “distinguir as actividades turísticas que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da covid-19 e de outras eventuais infecções, reforçando, assim, a confiança do turista no destino”. (Público)

A União Europeia está chateada e ameaça com um processo contra a Alemanhapor causa da decisão sobre o BCE. Recorde-se que o Tribunal Constitucional alemão decidiu travar o processo de ajuda europeia para a crise, contestando o programa de compra de dívida do BCE.. As autoridades de Bruxelas contrapõem que decisões europeias se sobrepõem às nacionais nesta matéria, só podendo portanto ser travada por organizações como o tribunal de justiça europeu. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admite mesmo levantar um processo de infracção contra a Alemanha. (Expresso e Público)

A crença de que o coronavírus é inofensivo para as crianças afinal tem-se mostrado, em alguns casos, errada. A associação de pediatras do Reino Unido já tinha avisado para alguns sintomas raros em crianças que pareciam estar relacionados com a infecção, mas até agora não havia registo de nenhuma morte infantil derivada dessa reacção. Nos Estado de Nova Iorque porém faleceram recentemente duas crianças, de 5 e 7 anos, e um adolescente, daquilo que os médicos acreditam ser a tal complicação da infecção do coronavírus. Os sintomas, que nesse Estado já foram diagnosticados em pelo menos outros 73 menores, incluem (tal como alertaram os pediatras britânicos) inflamação dos vasos sanguíneos e problemas cardíacos, semelhantes aos da doença de Kawasaki, que afecta anualmente uma em cada 3000 crianças nos Estados Unidos. Os três menores tiveram COVID-19, mas nenhum outro dos sintomas habituais e não há provas conclusivas de que o coronavírus foi o causador do sindroma que se revelou mortal. Contudo, em outros estados americanos, bem como na Europa, outras crianças já foram hospitalizadas com os mesmo sintomas. As autoridades americanas avisaram os pais para estarem atentos a sintomas como : febre prolongada, dor abdominal aguda, mudanças no tom de pele e aceleração do ritmo cardíaco. (El País)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta segunda-feira registavam-se 4,230,970 casos de infecção dos quais 1,516,663 recuperados. Já 285,464 pessoas morreram devido ao novo coronavírus.

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/às 17h43 de dia 11/05)





//

Informação Útil

O Banco de Cabo Verde lançou hoje um conjunto de recomendações para o uso dos meios “a distância” enquanto instrumentos de pagamento.

- Dê preferência a meios digitais, isto é a canais como o homebanking ou aplicativos para telemóveis.

- Se não for possível utilizar esses meios, use o Vinti4, ou seja caixas automáticas (ATM) ou terminais de pagamento automático (POS).

- Ao pagar num POS, deve ser o cliente a manusear sempre o cartão Vinti4,

- Use um lenço ou guardanapo enquanto manuseia o cartão e as teclas do ATM ou POS, e depois deite-o esse lenço/guardanapo fora.

- Limpe o cartão Vinti4, telemóvel, computador, etc., com um pano macio limpo, humedecido em solução desinfetante (álcool isopropílico ou etílico a 70º ou sabão/detergente neutro).

Veja mais, aqui.

//

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 09/05/2020 | 10/05/2020