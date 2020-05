Coronavírus: O dia em revista

Mais um dia sem registo de novos casos, não porque eles não existam, infelizmente, mas porque Cabo Verde continua sem a divulgação dos resultados dos testes, devido à “descoberta” de reagentes deteriorados. Hoje o destaque é o voo sanitário que trouxe 40 toneladas de equipamentos comprados à China.

São 40 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adquiridos à China numa acção enquadrada no projecto de Emergência em Resposta ao COVID-19, financiado pelo Banco Mundial no montante total de cinco milhões de dólares

“A protecção individual é uma prioridade nacional, pelo que temos vindo a reforçar o stock no país, através de compras e donativos. Com esta aquisição de materiais de proteção individual, entre máscaras, luvas, batas, e outros, garantimos ao país um stock razoável de equipamentos para os próximos meses”, escrevei o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa mensagem divulgada no Facebook durante a tarde.

Com o material chegado neste voo, o país tem garantido um stock, para fazer face à pandemia, para os próximos quatro meses.

Voos. Grande parte das notícias de hoje prendeu-se com a retoma das viagens internacionais. Julho parece ser o mês do re-arranque (se tudo correr bem...)

A TAP anunciou que vai o primeiro voo entre Lisboa e Cabo Verde vai realizar-se a 03 de Julho e vai ligar a capital portuguesa a São Vicente. A esta ligação semanal a São Vicente juntam-se duas ligações ao Sal, a realizar-se às sextas e domingos, estando também previstas duas ligações semanais entre Lisboa e a Praia. As tarifas vão manter-se no mesmo valor de antes, assegura representante da TAP em Cabo Verde.

A SATA (dona da Azores Airlines e SATA Air Açores) pretende recomeçar os voos para/de Cabo Verde a partir de 30 de Junho. A empresa tinha previsto a retoma do voo da Praia para 6 de Junho. Depois adiou para 14, e agora a data apontada é 30 de Junho, dependendo da evolução da COVID-19.

Recorde-se que também a Cabo Verde Airlines (CVA), como já foi noticiado em Abril, prevê retomar os voos comerciais, suspensos desde 18 de Março devido à pandemia de COVID-19, em 01 de Julho.

O Presidente da República reuniu-se hoje com o governo (à hora de fecho deste dia em revista o encontro ainda decorria) e a decisão sobre o estado de emergência (e o que se segue) deverá ser feita em declaração à nação amanhã, na linha do que tem sido o procedimento até aqui.

COVID-19 no Mundo

Em África, a curva da COVID-19 continua em trajectória ascendente com 4200 casos por dia. Parte deste crescimento é justificado pelo aumento do número de testes realizados pelos países. Taxa de letalidade é de 3%. Seis países - África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos, Nigéria e Gana - concentram mais de metade das infecções. Nos PALOP, a Guiné-Bissau tem mais casos. (Lusa, via Público)

Um novo estudo revê a cronologia para quando o vírus começou a propagar-se no Ocidente. De acordo com uma análise do genoma do vírus, as infecções mais precoces conhecidas nos Estados Unidos e na Europa foram detectadas antes de se poderem desencadear os surtos. Em vez disso, o estudo diz que a pandemia foi semeada semanas mais tarde por um conjunto diferente de infecções. Carl Zimmer, que escreve sobre ciência para o The Times, disse que o estudo demonstrou que a maioria das pessoas que apanham o vírus não acaba por transmiti-lo; pelo contrário, os surtos provêm de um pequeno número de superdisseminadores.

"O vírus provavelmente chegou várias vezes aos Estados Unidos, antes de aparecer o vírus que realmente desencadeou alguns destes grandes surtos", argumenta

Se correcto, o estudo corrobora o que os especialistas em saúde pública têm vindo a defender há meses: que,para identificar as pessoas que poderiam tornar-se superdispersores, precisávamos de um rastreio e teste de contacto rigoroso desde o início. (NYT)

A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen quando apresentou o Fundo de Recuperação, um plano para ressuscitar as economias que estarão naturalmente moribundas após a crise pandémica: 750 mil milhões de euros a serem distribuídos de duas formas, 500 a fundo perdido e 250em empréstimos com condições favoráveis. Mas... tudo isto será apreciado no próximo Conselho Europeu, em Julho, onde se espera que Áustria, Holanda, Dinamarca e Suécia puxem o travão de mão nas negociações. Angela Merkel, braço direito de Ursula neste Fundo, já disse não acreditar que tudo se resolva de uma só vez. (Expresso)

Números mundiais

Os Estados Unidos atingiram ontem, às 3h40 E.T. a barreira dos 100 mil mortos. Um número que é superior ao número de baixas americanas em todos os conflitos militares desde a Guerra da Coreia e que mostra bem como fracassou o “país mais poderoso do mundo”.

Ao fim da tarde desta quinta-feira registavam-se 5,858,573 casos de infecção (5,743,800ontem) dos quais 2,540,838 recuperados (2,470,883 ontem). Já 359,991 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (354,886 ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h29 de dia 28/05)

Anteriores:

