Coronavírus: O dia em revista

O concelho da Praia, actual foco da COVID-19 no país, com 269 casos, comemorou hoje o seu feriado municipal. Face ao surto vivido, nos discursos de “homenagem” à capital não faltaram, pois, referências à situação e palavras de ‘ânimo’ aos seus habitantes.

Hoje “somaram-se”, na capital, sete casos às várias dezenas de casos de COVID-19 que desde 25 de Março (quando o cidadão morador em São Filipe foi diagnosticado) se acumulam na capital. São já 269 (os números hoje andaram meios confusos, mas parece que são estes os “finais”. 335 no país.) Apesar de tudo, a evolução no país, no cômputo geral, tem sido relativamente lenta e tem seguido, mais ou menos, as previsões do Ministério da Saúde.

O município da Praia comemora hoje o seu dia sem as habituais celebrações devido à pandemia. Neste dia, o presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP), Óscar Santos, destacou os avanços da capital, advogando que é hoje uma cidade mais atractiva e que daqui a cinco anos estará totalmente transformada em termos de investimentos, dinâmica e desenvolvimento.

Na mensagem alusiva ao dia, Presidente da República deixou uma palavra de ânimo aos praienses, dizendo que apesar de o município enfrentar um dos seus maiores desafios, a Praia não é uma cidade enferma e nem está moribunda. Aos munícipes pede um pouco mais de esforço e paciência neste quarto período do estado de emergência.

"Praia e Cabo Verde estão a vencer esta esta difícil batalha. Sabemos que os próximos tempos não serão nada fáceis, mas, com perseverança, responsabilidade e audácia retomaremos o caminho do desenvolvimento”, disse.

O Primeiro-ministro, que foi durante vários anos presidente da câmara da Praia, sublinhou os “momentos difíceis” que o país atravessa, sobretudo na Praia. Na mensagem em que elogiou o percurso do município, Ulisses Correia e Silva destacou a notória melhoria urbanística e de bem-estar dos praienses, bem como a dinâmica da capital, devida a eventos culturais de referência como o Kriol Jazz Festival. “É uma cidade que vibra com vida social, económica e cultural, integradora e inclusiva”. Os maus tempos vividos actualmente, acredita, não vão apagar isso. “E vamos retomar tudo isso. Dias melhores virão...” garantiu.

O deputado do PAICV Felisberto Vieira, Filu, também ele antigo edil da capital, , também publicou uma mensagem alusiva ao dia do Município. Nela realçou os desafios que “impõem” perigo: os três anos consecutivos de seca, a pandemia de COVID-19 e o Estado de Emergência prevalecentes. Nesse sentido, clamou por uma solidariedade nacional e internacional mais proporcionada à Cidade da Praia e exortou o governo e a edilidade a melhores respostas aos problemas sanitários, sociais e económicos que “se agudizam a cada dia”.

Dias melhores, mas talvez não muito melhores nos próximos tempos. O Governo estima que a riqueza produzida no país recue em 2020 a níveis de há dois anos, devido à COVID-19, com uma recessão superior a 5%, segundo cálculos da Lusa baseados em documentos oficiais.

Em algumas escolas, os alunos do 12.º já puderam começar desde ontem a assistir a aulas presenciais. O regresso à escola (física) foi “tranquilo”, garante a Directora Nacional da Educação, Eleonora Sousa.

Terminando com uma (relativamente) boa notícia, não para Santiago, mas para todas as outras ilhas que já saíram do estado de emergência, com execpção da Boa Vista: as praias (algumas) vão ser “reabertas”. Apesar das muuuitas restrições, já vai ser possível tomar banhos de sol e mar, em várias praias. Confira aqui quais (quando e sob que regras).

COVID-19 no Mundo

A Assembleia Mundial da Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou esta terça-feira por unanimidade uma resolução que supõe uma avaliação à resposta da OMS à pandemia da COVID-19. A decisão surge no mesmo dia em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou uma carta enviada à organização onde ameaça retirar os Estados Unidos da OMS e acabar com o seu financiamento, por considerar que a OMS tem “falta de independência” face à China. (Observador)

O sul da Europa tenta equilibrar a saúde pública com a revitalização do sector de turismo, do qual muitos trabalhadores dependem. A Grécia reabriu já mais 500 praias que estão a ser vigiadas por drones. (também no Observador)

Do Irão surge um aviso para a necessidade de prudência nos “desconfinamentos”. Há um mês, e após ter sido dos primeiros países duramente atingidos, começou a reabertura iraniana. Três semanas mais tarde, o país foi atingido por um novo surto de casos de coronavírus, de acordo com as autoridades sanitárias em algumas das oito províncias onde os números voltaram a aumentar. Os peritos de saúde tinham previsto que isso iria acontecer... (NYT)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira registavam-se 4,954,999 casos de infecção (4,851,435 ontem) dos quais 1,939,951 recuperados (1,881,864 ontem) Já323,119 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (318,035 ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h19 de dia 19/05)

Sugestão do dia

2020 tem sido um ano distópico. A pandemia praticamente afectou tudo e todos. De entre as coisas estranhas, há contudo umas mais do que outras... o El País traz uma curiosa reportagem sobre como o novo coronavírus afectou o negócio das barrigas de aluguer na Ucrânia. “Bebés no limbo”. Dezenas de clientes europeus, incluindo espanhóis não podem viajar para recolher as crianças que nasceram maternidade de substituição (barriga de aluguer).

Serão cerca de cem bebés que estão (ainda) sob os cuidados da BioTexCom, a maior empresa deste sector no país... O negócio já é controverso, com a pandemia tornou-se ainda mais...

