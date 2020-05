Ex-edil apela a mais solidariedade e melhores respostas na cidade da Praia

Numa mensagem alusiva do Dia do Município da Praia o antigo edil Felisberto Vieira clamou por uma "solidariedade nacional e internacional mais proporcionada à Cidade da Praia" e exortou ao governo e a edilidade "a melhores respostas aos problemas sanitários, sociais e económicos" da capital.

Na sua mensagem, o deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) realçou como desafios que “impõem” perigos à qualidade de vida das pessoas e restrições à funcionalidade social e à dinâmica económica na Cidade Capital de Cabo Verde, os três anos consecutivos de seca, a pandemia de COVID-19 e o Estado de Emergência prevalecentes.

Nesse sentido, clamou por uma solidariedade nacional e internacional mais proporcionada à Cidade da Praia e exortou o governo à edilidade melhores respostas aos problemas sanitários, sociais e económicos que “se agudizam a cada dia”.

À Sociedade, apelou a um papel generoso e altruísta, bem como de prevenção e precaução.

“Agora, mais do que nunca, conscientes da força real da Capital e do seu enorme potencial indutor do desenvolvimento de Cabo Verde, temos de olhar de frente para as nossas ainda fragilidades. Olhá-la de frente significa amá-la com causa e consequência, amá-la coerentemente”, lê-se.

Segundo o antigo edil, é preciso respostas urbanísticas e ambientais para a Praia, especialmente para os Bairros da Zona Norte e os em expansão da cidade. Indicou ainda que é preciso também a requalificação de todos espaços públicos, com um Plano Director Municipal mais ousado. Além disso, sugeriu que é preciso consagrar Praia como um espaço cada dia mais atractivo, mais turístico, mais cultural e mais competitivo.

“Com a erradicação da pobreza e redução do desemprego e do subemprego. Com mais produtividade, empreendedorismo e rendimento. Com direitos efectivos de todos à habitação. Acesso à água, electricidade e serviços essenciais. Rede de esgoto e tratamento dos resíduos. Transportes públicos. Energia limpa. Serviços sociais. Redes solidárias de participação comunitária”, escreveu.