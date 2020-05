Coronavírus: O dia em revista

​As autoridades nacionais de saúde não actualizaram hoje os dados sobre a evolução da covid-19. Mantém-se os números anunciados na tarde ontem, dia em que o país registou o terceiro óbito associado à epidemia.

Num dia sem grandes novidades sobre a evolução da pandemia, também não houve briefing diário das autoridades.

Em Santa Cruz, o presidente da Câmara Municipal apelou hoje aos munícipes para evitarem o pânico e pediu a união de todos na luta contra a covid-19, num momento em que o concelho regista o primeiro caso da doença.

Continuam também as reacções ao cancelamento da época desportiva. O treinador do Sporting da Boa Vista diz que ficou frustrado com a decisão e defende a procura de uma solução para terminar a época futebolística.

Em África, o número de mortos subiu hojepara os 2.704, com mais de 81 mil infectados em 54 países.

A nível global, o novo coronavírus já infectou perto de 4,6 milhões de pessoas. Mais de 300 mil perderam a vida. Há quase dois milhões de recuperados.

As Nações Unidas destacaram hoje a importância das telecomunicações e da sociedade da informação no combate à Covid-19. António Guterres estas tecnologias podem ter um papel central no combate ao novo coronavírus e na conquista dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.