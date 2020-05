Treinador do Sporting da Boa Vista “frustrado” com cancelamento da época desportiva

​O treinador do Sporting da Boa Vista defende a procura de uma solução para terminar a época futebolística, cancelada por causa da covid-19.

Ravilson Duarte, que conquistou o título com o Sporting depois de 10 anos de jejum e quando faltavam duas jornadas por disputar, diz que o sentimento é de “muita frustração”.

“É uma grande frustração ver esta equipa que apresentou muito bom futebol, não jogar o campeonato nacional”, lamenta.

O treinador defende “a conclusão dos campeonatos ilhas sem estado de emergência, com jogos sem público e com todas as questões sanitárias asseguradas”.

Quanto ao campeonato nacional, Ravilson Duarte entende que a federação devia estudar uma forma para a sua realização, apontando a adopção de um novo modelo e submeter as caravanas a testes antes das deslocações.