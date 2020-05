Telecomunicações podem ser “farol de esperança” no combate a Covid-19- António Guterres

O Secretário geral da ONU destaca a importância das telecomunicações e da sociedade da informação no combate à Covid-19. Para as Nações Unidas, estas tecnologias podem ter um papel central no combate ao novo coronavírus e na conquista dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Assinala-se hoje o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, este ano com o tema é “Conectando 2030: Tecnologias de Informação e Comunicação para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável”. Numa mensagem para sinalizar a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirma que “a tecnologia da informação pode ser um farol de esperança, permitindo que milhares de milhão de pessoas em todo o mundo se conectem”. Os usuários podem encontrar informações e directrizes sobre o novo coronavírus, covid-19. As últimas notícias da ONU, da Organização Mundial da Saúde e das agências das Nações Unidas. Para o secretário-geral, durante a pandemia de Covid-19, as conexões com entes queridos, escolas e faculdades, locais de trabalho e profissionais da saúde “são mais importantes do que nunca.” Segundo o secretário-geral as novas tecnologias, de 5G à computação em nuvem e inteligência artificial, “são ferramentas poderosas para enfrentar os desafios mais prementes do mundo, incluindo a pandemia.” “Não deixar ninguém para trás significa não deixar ninguém offline”, sublinha Diz o chefe da ONU, que o dia mundial lembra que “a cooperação internacional em tecnologia digital é essencial para ajudar a derrotar a Covid-19 e alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.” Aprovados em 2015, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, reconhecem que a disseminação destas tecnologias e a interconexão global têm um grande potencial para acelerar o progresso humano e diminuir o fosso digital. O tema desse ano destaca os avanços destas tecnologias na transição para um desenvolvimento mais inteligente e sustentável. A ONU pretende realçar soluções específicas e novas tendências que promovem sustentabilidade econômica, ambiental e social. A Agenda Connect 2030, criada pela União Internacional das Telecomunicações, UIT, é um plano global para o sector que assenta em cinco objectivos estratégicos: crescimento, inclusão, sustentabilidade, inovação e parceria. Segundo António Guterres, a UIT está a trabalhar com a comunidade da tecnologia da informação e comunicação e com as agências da ONU para ajudar a combater a crise e criar oportunidades durante a recuperação.

