​ONU celebra hoje Dia Mundial das Cidades

“Valorizando as nossas comunidades e cidades” é o tema do Dia Mundial das Cidades, assinalado este sábado, 31 de outubro. As cidades deverão acolher 68% da população mundial até 2050.

Numa mensagem para marcar a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirma que as cidades sofreram o impacto da pandemia e “o valor das comunidades foi evidenciado durante a resposta à Covid-19.” O secretário-geral da ONU salienta o impacto da pandemia sobre os centros urbanos. “Reconhecemos o contributo extraordinários das nossas cidades e vilas. O valor das comunidades foi evidenciado durante a resposta à covid-19. As áreas urbanas já albergam 55% da população mundial e este número deverá aumentar até 2050”nota. Sobre o papel das comunidades em centros urbanos, o secretário-geral afirma que “são inovadoras, resilientes e proativas” e “desempenham um papel vital na construção de cidades sustentáveis a nível económico, social e ambiental”. O secretário-geral lembra que “com a pandemia a estrangular a saúde pública e os serviços de apoio, as comunidades organizaram-se para manter seus os bairros seguros e em funcionamento, trabalhando com os governos locais e nacionais para apoiar a resposta. Para António Guterres “o mundo em rápida urbanização deve responder com eficácia a esta pandemia e preparar-se para futuros surtos de doenças infeciosas.” A acção local, segundo diz, é fundamental. ”Quando as comunidades urbanas estão envolvidas na formulação de políticas e decisões, e capacitadas com recursos financeiros, os resultados são mais inclusivos e duradouros”, sublinha.

