O dia em revista

Revisitamos mais um dia de pandemia de Covid-19, com destaque para os novos casos confirmados em Cabo Verde e outros temas, nacionais e internacionais, que mostram toda a dimensão da crise que o mundo atravessa.

Neste sábado, Cabo Verde registou 32 novos casos de infecção por coronavírus. Nas últimas 24 horas, os laboratórios de virologia de Praia, São Vicente e Sal processaram 296 amostras. Os novos casos positivos foram registados na cidade da Praia (14), Santa Cruz (4), Santa Catarina (4) e Sal (10).

O país contabiliza um total acumulado de 1.623 casos positivos de covid-19, com 19 óbitos.

Também neste sábado, continuámos a explorar os efeitos colaterais da pandemia. Nota para a reportagem sobre HIV em tempos de covid-19. Há quase 40 anos, um vírus até então desconhecido provocou uma pandemia que ainda persiste. Desde então 78 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo e mais de 30 milhões morreram.

Nota também para a economia, com o orçamento rectificativo em destaque. A norte, empresários recordam importância da indústria e sindicatos pedem salvaguarda do rendimento dos trabalhadores.

Chamamos a atenção para uma reportagem do Público, que conta a história de Peter Tsai. Quando o novo coronavírus começou a espalhar-se pelo mundo, no início de Março, Tsai, já reformado, foi requisitado com urgência porque foi ele o inventor que, em 1995, patenteou o material usado nas máscaras descartáveis N95.

Números da pandemia