Cabo Verde registou 1 morto e 71 novos casos de covid-19

​Cabo Verde registou 1 óbito e 71 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. Os números constam do boletim epidemiológico, emitido esta tarde pelo Ministério da Saúde e Segurança Social.

A vítima mortal foi registada no concelho de Santa Catarina de Santiago e eleva para 51 o número de óbitos registados no país, desde 19 Março.

Segundo o Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia analisaram 474 amostras, 71 testaram positivo para a covid-19, a maioria na ilha de Santiago.

O município de Santa Catarina de Santiago registou 2 novas infecções e um morto. Praia contabilizou 57 novas infecções, Santa Cruz confirmou 2 novos casos de contaminação por sars-cov-2, São Domingos 1.

Foram confirmados 2 novos casos no município de São Filipe no Fogo, 3 em São Vicente e no Sal, respetivamente.

Em Ribeira Grande de Santo Antão foi confirmado 1 novo caso.

Com estes dados, e desde 19 de Março, Cabo Verde soma um total acumulado de 5.257 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Há 605 casos activos. Foram contabilizados 51 óbitos e dois pacientes transferidos.

Existe 4.599 pacientes dados como recuperados, 18 pessoas tiveram alta hospitalar este domingo .

A nível global , a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infeção.