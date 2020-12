Cabo Verde regista mais um óbito e 41 novos casos de covid-19

​ Cabo Verde regista mais um óbito e 41 novos casos de infecção por coronavírus. Informação avançada esta tarde, através de comunicado, pelo Ministério da Saúde e Segurança Social.De acordo com o boletim epidemiológico 50 pessoas foram dadas como recuperadas.

A vítima mortal foi registada no concelho do Paul que também confirmou uma nova infecção pelo novo coronavírus.

A ilha do Fogo confirmou 23 novos casos, sendo 21 em São Filipe, 2 no concelho dos Mosteiros.Em Santiago foram anunciados 5 novos infectados no concelho da Praia.

Também foram registados novas infecções por sars-cov-2 em São Vicente (6), Boa Vista (1) e no Maio (3).

Com a actualização de hoje, o país passa a contabilizar um total acumulado de 11.567 casos positivos de covid-19, desde Março, dos quais 111 resultaram em óbitos, 239 permanecem activos.Existem 11.211 pessoas dadas como recuperadas

2 doentes foram transferidos para os seus países de origem.

Em África, o número de mortes provocadas pela covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 58.313, com mais de 2.469.101 pessoas infectadas desde desde o início da pandemia, nos 55 Estados-membros da União Africana, segundo o África CDC

Em todo o mundo, são já mais de 75.6 milhões os infectados. Mais de 1.6 milhões pessoas perderam a vida.