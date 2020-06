Coronavírus: O dia em revista

Dia de hoje fica marcado pela tentativa de fuga de uma paciente, a quem foi diagnosticada COVID-19, do Hospital Agostinho Neto e pelos 15 novos casos registados em todo o país.

Num dia em que Praia, São Salvador do Mundo e Sal registaram casos positivos de COVID-19, a actualidade fica marcada pela tentativa de fuga de uma mulher, diagnosticada com COVID-19, do Hospital Agostinho Neto.

Segundo a Lusa, a mulher, aparentemente entre 50 a 60 anos, fugiu do isolamento do Hospital Agostinho Neto por volta das 09:00 e, segundo testemunhas, tentou fugir pelas ruas do Plateau sem usar máscara sendo capturada instantes depois, na rua pedonal por dois agentes da Polícia Nacional.

Depois de alguma resistência, e de ter inclusive agredido os agentes policiais, a mulher, sempre aos gritos mas já com uma máscara cirúrgica, foi algemada e conduzida novamente ao espaço de internamento dos doentes com COVID-19 no Hospital Agostinho Neto.

Victor Costa, director clínico do HAN, relatou à Lusa que se trata de uma mulher com patologias do foro psiquiátrico, internada há cerca de cinco dias e que estava estável até hoje de manhã.

“Ainda de manhã estava tudo ok, e de repente descompensou”, afirmou o médico, sublinhando a “força terrível” da senhora na hora de fugir do isolamento.

“Felizmente foi apanhada. Já está controlada, sedada”, garantiu Victor Costa, adiantando que a paciente vai ser transferida agora para a psiquiatria do Hospital Agostinho Neto.

Também hoje, o Presidente de República disse hoje que as medidas no âmbito da luta contra a pandemia são tomadas com “sentido de responsabilidade” e com as “devidas avaliações”.

O chefe de Estado fez esta intervenção à imprensa, quando instado a comentar sobre a decisão do Governo em retomar os voos externos e internos sem a realização de testes rápidos.

“Eu, como Presidente da República e como cidadão, parto do princípio de que quando o Governo do meu País toma uma decisão dessa natureza presumo que mede as consequências e avalia, portanto, temos que ter confiança”, afiançou.

Segundo o chefe de Estado é preciso confiar sempre que as medidas que são tomadas “são com sentido de responsabilidade”, o que não impede que se tenha opinião ou se critiquem, visto que “estamos num País democrático”.

As declarações foram feitas durante a visita a três tendas de teste rápidos no bairro da Achada Santo António, Cidade da Praia.

Também o ministro do Turismo se referiu aos casos de COVID-19 que assolam o país. Referindo-se directamente à ilha do Sal, Carlos Santos, alertou que o aumento do número de casos da doença na ilha só vai contribuir para afastar turistas. “E afastando os turistas, estamos a afastar a actividade económica de recomeçar, então, temos que pensar que se não tivermos essa atitude responsável, estamos a fazer com que não haja um rearranque do turismo no Sal e nas outras ilhas”, declarou o governante.

COVID-19 no Mundo

O Brasil já ontem tinha sido notícia pelo elevado número de casos registados. Hoje volta a ser por ter ultrapassado a barreira de um milhão de infectados.

O maior país da América do Sul registou 54 mil infecções em apenas um dia e passa a somar 1.032.913 confirmações da doença, menos de quatro meses após o primeiro caso. Com 1.206 mortes em 24 horas o Brasil tem quase 49 mil vítimas.

Segundo avança hoje a DW, especialistas e estudos apontam que, ainda assim, os números reais devem ser maiores por causa da falta de testagem em massa e a subnotificação dos casos e mortes.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos e mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam actualmente mais de 2,2 milhões de infectados e 118 mil óbitos.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quinta-feira, contabilizavam-se 8,822,397 casos de infecção em todo o mundo (8,649,131 ontem), 4,662,866 dos quais recuperados (4,573,965 ontem). O número de mortes é de 464,035 (458,104 ontem).

