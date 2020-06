Coronavírus: O dia em revista

Paciente com COVID-19 faleceu esta madrugada, elevando para cinco o número de óbitos em Cabo Verde. As más notícias continuam com o Sal, até há bem pouco considerado “clean” de coronavírus, a somar casos... Mas também há boas novas: pela primeira vez o número de recuperados é maior do que o de casos activos.

Uma senhora, de 62 anos, da Achada de Santo António e que se encontrava no Hospital Agostinho Neto, em estado que inspirava cuidados, faleceu esta madrugada. Ao que se sabe, a nova vítima mortal do novo coronavírus no país, sofria de outras doenças, que aliás a obrigavam a fazer hemodiálise. Com esta morte, sobem para cinco os óbitos relacionados com a COVID-19.

O número acumulado de infectados também subiu hoje, com o registo de mais oito casos: quatro na Praia (um dos quais importado do Sal), três na ilha do Sal e um em Santa Cruz. 21 pacientes em seguimento tiveram resultado negativo nos testes realizados ontem no laboratório de Virologia. No total, o país soma agora 466 casos.

A boa notícia é que o número de doentes recuperados, 237, ultrapassa pela primeira vez o número de caso activos, 222, conforme sublinhou hoje o director nacional da saúde.

Falando (ainda) em laboratórios, a instalação do laboratório de virologia em São Vicente, capaz de realizar testes PCR, para detecção da COVID-19, deverá acontecer nos próximos dias. Em declarações à imprensa, esta terça-feira, Elísio Silva garantiu que o equipamento necessário já está na cidade da Praia e deverá chegar a São Vicente ainda esta semana.

São Vicente, recorde-se, regista neste momento um caso activo de COVID-19, importado do Sal. Ambas as ilhas têm vindo a sair gradualmente do confinamento, mas o que aconteceu no último fim-de-semana nas suas zonas balneares - uma enchente de gente, sem respeito pelas regras de frequência das mesmas – poderá levar a uma nova interdição das praias. O aviso foi feito hoje pelo Instituto Marítimo e Portuário.

Entretanto, findo o estado de emergência em Santiago, irão começar a 15 de Junho as provas de recurso para os alunos da ilha. As provas são para os alunos do 4º ano, por ser final do ciclo, e do 6º ano até 12º ano. Entre hoje e dia 12, as escolas vão também começar a receber alunos, do 12.º ano de escolaridade, para aulas presenciais facultativas.

Os eventuais benefícios da vacina BCG, utilizada há décadas para prevenir as formas graves de tuberculose, na infecção pelo novo coronavírus tem sido falada quase desde o início da pandemia. Agora,uma investigação colaborativa liderada por Portugal e pela Dinamarca vai estudar os efeitos da vacina na redução do absentismo dos profissionais de saúde de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique durante a pandemia de COVID-19. A ideia é perceber se a vacina do bacilo Calmette-Guérin (BCG) contribui efectivamente para diminuir a incidência ou a severidade dos casos de COVID-19.Estudos idênticos estão a ser desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos.

COVID-19 no Mundo

Protestos em tempo de COVID-19... Os protestos em massa contra a brutalidade policial e o racismo que assolam dezenas de cidades dos Estados Unidos levaram funcionários e peritos em saúde pública a alertar para uma possível segunda vaga de surtos de coronavírus. Embora muitos manifestantes tenham tomado precauções - como usar máscaras e manter o distanciamento social-, concentrações de milhares de pessoas irão inevitavelmente comportar riscos: gritar slogans, por exemplo, pode acelerar a produção de gotículas respiratórias que transmitem o vírus. Pior: a resposta agressiva da polícia em muitas cidades pode também estar a aumentar a transmissão. O gás lacrimogéneo e o spray de pimenta provocam secreções nos olhos, nariz e boca e induzem a tosse; os esforços da polícia para encurralar os manifestantes em corredores urbanos apertados reduzem a distância entre as pessoas; e a prisão dos manifestantes expande o potencial de propagação do vírus. (NYT)

Na África do Sul foram levantadas as restrições à venda de álcool impostas há dois meses no âmbito das medidas de luta contra a COVID-19. A proibição do álcool destinava-se a permitir à polícia e aos hospitais concentrarem-se melhor no combate ao coronavírus, afirmaram as autoridades. Este levantamento é uma das vertentes do alívio de lockdown do país. A BBC reporta que a permissão para a venda de bebida alcóolica levou à formação de longas filas de espera no exterior das lojas.

A busca pela vacina contra a COVID-19 segue em velocidade de Fórmula 1. Há motivos para não ser optimista, e outros para o ser. Como mostra esta reportagem do El País, existem apenas 26 doenças com vacinas, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Levar uma vacina do laboratório para a rua tem exigido, até agora, uma média de mais de 10 anos. Outras nunca foram descobertas. Ronald Reagan, antigo presidente dos Estados Unidos, anunciou em 1984 que uma vacina contra a SIDA estaria pronta dentro de dois anos. Já passaram mais de 35 anos e ainda não existe. Por outro lado, nunca a ciência funcionou tão rapidamente. Nos cinco meses, desde que o novo coronavírus foi identificado na cidade chinesa de Wuhan, foram desenvolvidas 125 vacinas candidatas e 10 delas já estão a ser testadas em humanos nos EUA, na China, na Alemanha e no Reino Unido....

Números mundiais

Ao fim da tarde desta terça-feira registavam-se 6,431,358 casos de infecção dos quais 2,945,806 recuperados. Já 379,725 pessoas morreram devido ao novo coronavírus.

(https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h07 de dia 02/06)

Para lá da COVID-19

"It's my face man

I didn't do nothing serious man

please

please

please I can't breathe

please man

please somebody

please man

I can't breathe

I can't breathe

please

(inaudible)

man can't breathe, my face

just get up

I can't breathe

lease, a knee on my neck

I can't breathe

shit

I will

I can't move

mama

mama

I can't

my knee

my neck

I'm through

I'm through

I'm claustrophobic

my stomach hurt

my neck hurts

everything hurts

some water or something

please

please

I can't breathe officer

don't kill me

they're gonna kill me, man

come on man

I cannot breathe

I cannot breathe

they're gonna kill me

they're gonna kill me

I can't breathe

I can't breathe

please sir

please

please

please I can't breathe"

(últimas palavras de George Floyd pouco antes de ser asfixiado até à morte por um agente da política – Via avaaz.org)

Cartoon de Yuran.H - Expresso das Ilhas

Anteriores:

