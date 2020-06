São Vicente poderá ter laboratório de virologia ainda esta semana

O delegado de saúde de São Vicente conta com a montagem do laboratório de virologia nos próximos dias. Em declarações à imprensa, esta terça-feira, Elísio Silva garantiu que o equipamento necessário já está na cidade da Praia e deverá chegar a São Vicente ainda esta semana.

“Tudo indica que esta semana teremos o nosso laboratório de virologia aqui em São Vicente, conforme conversa que tenho tido com o ministro da Saúde. O equipamento para os testes já está em Santiago e aguarda o transporte para São Vicente, para procedermos à montagem do laboratório. Já temos o espaço, esperamos ainda esta semana começar a realizar os testes PCR aqui, que é um desejo que temos desde o princípio da pandemia”, indica

São Vicente regista neste momento um caso activo de COVID-19, importado do Sal.

O delegado de Saúde em São Vicente garante o reforço de medidas preventivas para conter a propagação, com a realização de uma campanha de testes rápidos para avaliar a condição sanitária de todas as pessoas que chegam à ilha.

“A partir de hoje vamos formar todo o pessoal dos nossos Centros de Saúde para que as pessoas se dirijam a estas infraestruturas para realização dos testes, conforme as zonas de residência, sem aglomeração de pessoas. Neste momento vamos testar as pessoas que vieram da Boa Vista para saber como estão a nível do vírus”, esclarece.

Segundo Elísio Silva, as autoridades de saúde em São Vicente estão a identificar e testar todas as pessoas que vieram do Sal nos últimos dias.

Os que chegaram depois do registo da infecção no Sal ficam em quarentena até à realização dos testes PCR.

“Temos de colocar todas as pessoas em quarentena, fizemos testes rápidos aos que vieram do Sal, vamos fazer PCR também e depois, de acordo com o resultado, serão colocados em quarentena domiciliar. Ontem fizemos mais de 90 testes rápidos ao pessoal que veio do Sal e todos testaram negativo”, aponta.

As autoridades de saúde confirmaram, no domingo, a infecção pelo novo coronavírus na grávida evacuada da ilha do Sal para São Vicente.

Segundo Elísio Silva espera-se neste momento a definição de procedimentos para realização do teste de despiste da COVID-19 ao bebé, que nasceu de cesariana, no domingo.