Uma agente da PN diagnosticada com COVID-19. Corporação aguarda resultados de cinco testes

O comandante regional da Polícia Nacional em São Vicente, Alírio Correia e Silva, garantiu que por agora só um agente foi diagnosticado com COVID-19, embora a corporação aguarde os resultados de testes PCR de outros cinco.

A agente, no caso, foi detectada com o novo coronavírus e toda a corporação acabou por ser submetida a testes por precaução, com a maioria a receber resultado negativo, segundo aquele responsável avançou hoje à Inforpress.

Alírio Correia e Silva explicou que seis elementos, que estiveram em contacto com a agente foram nesta terça-feira submetidos a teste de PCR, que confirmou diagnóstico negativo e hoje deverá sair a resposta de mais cinco.

“Os cinco elementos fizeram testes rápidos, que deram negativos, mas decidiu-se comprovar com o teste de PCR, só por precaução”, sublinhou a mesma fonte, adiantando que, por agora, só há uma pessoa confirmada com COVID-19 na corporação.

Questionado se saberá dizer como a agente acabou por ser contaminada, Alírio Correia e Silva disse que não, já que poderá ter sido fora das horas de expediente.

Entretanto, o comandante regional da Polícia Nacional garantiu que o ambiente no seio dos policiais é “bem tranquilo”, já que “qualquer um está em risco de ser contaminado pelo novo coronavírus, importando somente tomar as precauções para evitar a propagação”.

A ilha de São Vicente confirmou mais dois casos de COVID-19 nesta terça-feira, que, conforme informações de fonte da Inforpress, já fizeram as autoridades colocar mais de 170 pessoas em quarentena, inclusive lotando o hospital de campanha localizado no Centro de Estágio do Mindelo.

A Agência de Notícias tem tentado saber mais detalhes com o delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, desde esta terça-feira, mas até agora não foi possível.

No total São Vicente conta com 12 casos acumulados, oito dos quais já recuperados.