Coronavírus: O dia em revista

O coronavírus continua a espalhar-se em Santiago. Hoje foram detectadas mais 15 infecções: 14 na Praia e uma em Santa Cruz. O total acumulado de casos em Cabo Verde, segundo a última revisão, ascende agora a 349. Entretanto, está a ser preparado um estudo de seroprevalência do vírus no país, adiantou hoje a presidente do INSP.

De acordo com essa actualização, Cabo Verde passa a ter 349 casos, sendo Praia com 282 , Boa Vista com 56, São Vicente com três, São Domingos com quatro, Tarrafal com dois e Santa Cruz também com dois. Há a registar ainda, três óbitos, 85 casos recuperados, sendo que o total de casos activos é de 259 casos (dois na Boa Vista, dois no Tarrafal de Santiago, dois em Santa Cruz e os restantes 253 na Praia).

A evolução do vírus na Praia é, conforme Jorge Barreto,"a esperada". Espera-se agora que a situação esteja mais controlada nos próximos dias, disse, sublinhando que a maior parte dos casos tem sido assintomático, o que tem permitido que o cenário não seja muito negativo.

Em termos de faixa etária, há 23 crianças (0-9 anos) e 59 menores (0-19) foram diagnosticadas no país com COVID-19, mas até agora nenhuma delas apresentou qualquer quadro clínico preocupante. “São praticamente assintomáticas”, disse o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, na conferência diária , hoje conjunta com a presidente do INSP, Maria da Luz Lima. A maior parte dos infectados tem entre 20 e 40 anos.

O laboratório de virologia do INSP, na Praia, conta agora com mais um aparelho de testes de detecção do novo coronavírus. Com essa aquisição as autoridade de saúde esperam “recuperar o atraso” de dois dias, devido à manutenção, este fim-de-semana do único aparelho do laboratório de virologia.

Foi hoje apresentado o Fundo Descentralização (FD) que irá servir para ajudar a dinamizar e a impulsionar aquilo que tem sido feito em matéria de desenvolvimento local. O fundo é financiado pelo Luxemburgo no valor de 2,8 milhões de euros, para projectos de associações e câmaras municipais na luta contra a pobreza, a executar nos próximos dois anos. Trata-se de um instrumento de subvenção enquadrado 4° Programa Indicativo de Cooperação (PIC IV), assinado entre os Governos de Cabo Verde e do Grão-Ducado do Luxemburgo, financiado em cerca de 4 milhões de 300 mil euros(4 milhões e 100 mil euros pela Cooperação Luxemburguesa e também 250 mil euros financiados pelo PNUD).

“Os municípios podem apresentar projectos que têm a ver com o combate aos efeitos não só directos, a nível sanitário, mas também com os efeitos económicos a nível da COVID-19”, segundo o director nacional do Planeamento do Ministério das Finanças, Gilson Pina

A recém-criada Associação dos Estudantes Universitários da ilha do Fogo, na Praia, está a propor às universidades e ao próprio Ministério da Educação a suspensão das propinas com efeito a partir do mês de Março. Em declarações à Inforpress, o porta-voz da Associação, Flávio Monteiro, adiantou que esta seria uma forma de aliviar os alunos, sobretudo, os não bolseiros que perante a situação provocada pela pandemia de COVID-19, se viram privados dos apoios dos pais e encarregados de educação.

COVID-19 no Mundo

O Brasil passou a marca das mil mortes por COVID-19 em 24 horas. Para evitar a propagação da doença, a Câmara dos Deputados decidiu que o uso de máscaras passa a ser obrigatório.

Na Rússia foram detectados quase 900 (866) casos positivos de COVID-19 na maior mina de ouro do país, a da Mina Olimpiada . Os trabalhadores infetados estão a receber tratamento num hospital de campanha entretanto montado e com capacidade para mil camas. A mina, localizada na região de Krasnoyarsk, na Sibéria, conta com perto de 6 mil mineiros e transformou-se num dos maiores focos da doença no país, desde o início de Maio. A empresa Polyus, proprietária da mina, disse que o surto não afectou as operações e que a exploração vai continuar em funcionamento. (Euronews).

A Índia e ao Bangladesh estão a ter de lidar com um super ciclone que ameaça a sua resposta ao coronavírus. O ciclone Amphan está a atingir as zonas costeiras, ameaçando com ventos fortes e inundações maciças. Centenas de milhares de pessoas foram evacuadas para abrigos de emergência... tudo numa época de evitar aglomerações... Trata-se de uma das maiores tempestades, em uma década, alertam os meteorologistas. Os especialistas colocam o furacão na categoria cinco, o nível mais elevado na escala. (NYT/Euronews)

A Suécia, cuja estratégia tomada para lidar com a pandemia tem suscitado muitas críticas tornou-se no país com mais mortes per capita da Europa devido à COVID-19, ultrapassando o Reino Unido. Até esta quarta-feira, a Suécia registou31.532 casos de infecção e 3831 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA). Cerca de 90% dos óbitos foram de pessoas com mais de 70 anos e metade viviam em lares, segundo dados de Abril. As autoridades de saúde suecas defendem que é demasiado cedo para comparar os números entre os vários países, insistindo que isso apenas pode ser feito no final da pandemia. O chamado “modelo sueco” de resposta à pandemia, recorde-se, destacou-se por aconselhar restrições e distanciamento físico, mas por proibir pouco. Também foram mantidos abertos e a funcionar restaurantes, cafés e aulas em vários níveis de escolaridade (excepto liceus e universidades). Medidas de dissuasão incluíram encher um parque com estrume num dia em que se faria uma festa para evitar concentração de pessoas. (Público)

Números mundiais

Mais de 5 milhões de infectados... Ao fim da tarde desta quarta-feira registavam-se 5,036,920 casos de infecção (4,954,999 ontem) dos quais 1,990,156 recuperados (1,939,951 ontem). Já 326,252 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (323,119 ontem).

