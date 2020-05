Coronavírus: O dia em revista

​Este sábado ficou marcado pela morte de um doente com covid-19 no país, o terceiro óbito registado desde o surgimento da doença.

Morreu o doente que se encontrava nos cuidados intensivos do Hospital Agostinho Neto, infectado com covid-19. Com o óbito hoje registado, eleva-se para três o número de óbitos provocados pelo no coronavírus em Cabo Verde.

Também foram anunciados mais dois casos positivos de infecção pelo novo coronavírus no município da Praia. Com esta actualização, eleva-se para 328 o total acumulado de casos positivos de SARS-CoV-2, desde 19 de Março.

Na Boa Vista, a população começou esta semana a retoma gradual da normalidade, com o fim do Estado de Emergência, no dia 14. O autarca local diz que a população é a “grande vencedora” e que a ilha deu “um grande passo”. Boa Vista não regista novos casos de infecção há cerca de três semanas.

Noutra área e noutra ilha, o treinador do Mindelense, Rui Alberto Leite, admitiu que foi apanhado de surpresa com a notícia sobre o cancelamento da época desportiva. Em São Vicente faltavam apenas duas jornadas para o fim do regional de futebol. .

Quanto à OMS, a agência das Nações Unidas declarou que pulverizar ou fumigar desinfectante nas ruas, como alguns países estão a fazer para combater a pandemia de covid-19, não elimina o vírus e coloca riscos sanitários.

A entidade mundial para a saúde pública diz ainda que também "não recomenda a aplicação sistemática de desinfestantes em superfícies por pulverização ou fumigação nos espaços interiores".

Na China, depois de mais de um mês sem registo de novos casos, a cidade de Wuhan diagnosticou seis novos casos de contaminação, entre idosos que vivem na mesma residência. Face a estas evidências, as autoridades, temendo uma nova vaga, estão a realizar testes de despistagem da doença a toda a população.

No continente africano, situação de grande indefinição no Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa anunciou que o confinamento imposto desde 30 de Março, para conter a propagação do novo coronavírus, vai manter-se "por tempo indeterminado", sendo a situação revista a cada duas semanas. Até agora, o Zimbábue testou 25 mil pessoas, tendo registado oficialmente 42 casos de infecção pelo novo coronavírus, incluindo quatro mortes.

A sul de Cabo Verde, o presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, prorrogou por decreto, até 31 de maio, o estado de emergência que vigora desde 17 de Março.

O novo coronavírus já infectou mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo, mais de 300 mil perderam a vida. Há quase dois milhões de recuperados.