​Treinador do Mindelense apanhado de surpresa com cancelamento da época

Rui Alberto Leite afirma que a notícia sobre o cancelamento da época desportiva em Cabo Verde foi dada de forma “abrupta” e sem “ninguém estar preparado para tal desfecho”.

“Estávamos com muitas expectativas, porque já tínhamos ganho o torneio de abertura e tínhamos esperança de ganhar o campeonato, apesar de não depender só de nós”, considerou o técnico, ouvido pela Inforpress.

O Mindelense disputava o pódio com as equipas de Académica e Batuque, quando só faltavam dois jogos para a final.

As provas foram suspensas a 19 de Março. A duas jornadas do fim, no campeonato principal Académica liderava a tabela com 23 pontos, seguida do Batuque (22) e Mindelense (20).

Embora admita que há “valores maiores” a preservar, o treinador do campeão nacional de futebol encara o cancelamento da época desportiva com um “sentimento de vazio”

O governo anunciou, na semana passada, o cancelamento da época desportiva, em concertação com as federações, devido a pandemia da covid-19.