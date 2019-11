Mindelense recebeu prémio de mérito na Gala do Desporto

O atleta paralímpico, Gracelino Barbosa, conquistou o título de personalidade do ano na Gala do Desporto. O Clube Sportivo Mindelense foi distinguido com o prémio de mérito desportivo/alto prestígio. O evento aconteceu na noite de sábado, 9, no Mindelo.

Ao receber o principal prémio da noite, Daniel Jesus, presidente do Mindelense, prometeu mais trabalho. “Só prometemos trabalho em troca desta distinção”, disse. No evento, que durou cerca de duas horas, foram distinguidos, entre cerca de 30 nomeados, o treinador do ano, que coube a Aquilino Fortes, do Atlético Clube do Mindelo, e a melhor equipa, conquistada pela selecção feminina de futebol de praia. O galardão de atleta promessa foi entregue a Melani Fortes, que se revelou com uma das vencedoras mais emocionadas da noite. O troféu de fair-play foi conquistado pela ginasta rítmica Márcia Lopes, que disse estar “feliz” por ver que a modalidade está a ser reconhecida, quando “muitas vezes é desvalorizada” frente a outras. Eskilson Nascimento, do atletismo, levou o troféu de melhor atleta masculino residente e Rosângela Correia, na modalidade de andebol, ficou com o de melhor atleta feminina residente. A Inforpress, arrecadou os prémios de órgão de comunicação do ano e de jornalista do ano, atribuído a Oldemiro Moreira. Lista dos vencedores da VII gala do desporto: – Órgão de comunicação social do ano – Inforpress -Jornalista desportivo do ano – Oldemiro Moreira (Inforpress) -Instituição parceira – CV Telecom – Árbitro do ano – Fabrício Duarte (futebol) -Dirigente do ano – Alcinda Lima (karaté) -Treinador do ano – Aquilino Fortes (andebol) – Equipa do ano – Selecção feminina de futebol de praia -Atleta fair-play – Márcia Lopes (ginástica rítmica) -Atleta promessa – Melani Fortes (futebol) -Atleta diáspora masculino – Ivan Almeida (basquetebol) -Atleta diáspora feminino – Evy Pereira (futebol) – Atleta masculino residente – Eskilson Nascimento (atletismo) – Atleta feminino residente – Rosângela Correia (andebol) – Personalidade do ano – Gracelino Barbosa (atletismo adaptado) – Mérito desportivo/alto prestígio – Clube Sportivo Mindelense – Prémio carreira- Clube Ténis do Mindelo

