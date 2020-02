​Académica segura liderança do regional de futebol de São Vicente

A Académica do Mindelo continua na liderança do campeonato de futebol de São Vicente, com 19 pontos, mais três do que a dupla Mindelense/Batuque, quando faltam disputar quatro jornadas para o fim da prova.

Nos jogos da 10ª jornada, concluídos hoje, as três equipas que comandam a tabela classificativa empataram, ou seja, Académica a dois golos com o Farense, e empate a um golo no Batuque – Mindelense.

No outro jogo da 10ª jornada, o Derby reconfirmou o “bom momento” que vive, após derrotar o Batuque na 9ª jornada, sendo que desta vez a vítima foi o Castilho, despachado com um claro 4-1.

O jogo Falcões do Norte – Salamansa foi adiado, a pedido dos Falcões do Norte, devido ao falecimento de Dany, treinador das camadas jovens do clube de Chã de Alecrim.

Resultados parciais da 10ª jornada:

Castilho 1 Derby 4; Batuque 1 Mindelense 1 e Farense 2 Académica 2.

Na classificação, a quatro jornadas do fim do campeonato, a Académica do Mindelo continua a liderar, agora com 19 pontos, seguida do Batuque e Mindelense, com os mesmos 16 pontos, Farense, 13 pontos, Derby, Castilho e Salamansa, todos com 12 pontos, e Falcões do Norte, lanterna vermelha, com três pontos.

Salamansa e Falcões do Norte têm um jogo a menos.

O campeonato de futebol de São Vicente sofre uma pausa no próximo fim-de-semana para dar a disputa da segunda eliminatória da Taça São Vicente.

O sorteio ditou os seguintes jogos, a disputar no sábado, 22: Mindelense – Farense (12:00); Académica – Amarante (2ª divisão), às 14:00 e Batuque – Calhau, às 16:00.

A equipa dos Falcões do Norte ficou isenta desta eliminatória e, assim, apurada automaticamente para as meias-finais, que estão calendarizadas para o dia 14 de Março, ao passo que a final da Taça São Vicente disputa-se no dia 04 de Abril.