​Académica da Praia inicia defesa do título com empate frente à congénere do Fogo

A Académica da Praia empatou sábado a zero bolas na recepção à Académica do Fogo, em partida referente ao Grupo A. A equipa da capital iniciou a defesa do título com um empate, num jogo em que falhou uma grande penalidade, com Ró a permitir a defesa do guarda-redes da Académica do Fogo.

Também para o Grupo A, Académica do Porto Novo e Mindelense empataram a zero bolas. Tratou-se de uma partida equilibrada, praticamente sem oportunidades de golo ao longo dos 90 minutos.

No grupo B, o Académico 83 do Maio recebeu e venceu o Sporting da Brava por 2-0 e o Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, estreante na prova, bateu a Ultramarina de São Nicolau por 1-0.

No grupo C, o Onze Estrelas da Boavista perdeu em casa com o Oásis do Sal por 1-0. Para o mesmo grupo, no jogo que encerrou a primeira jornada do nacional de futebol, o Céltic, campeão de Santiago Sul, empatou a zero bolas com o Varandinha, representante de Santiago Norte.

Este resultado deixa o Oásis (Sal) isolado na primeira posição, com três pontos, seguido pelo Celtic e Varandinha com um ponto e Onze Estrelas (Boa Vista), que não pontuou na jornada inaugural.

A segunda jornada está agendada para o próximo fim-de-semana.

No Grupo A: Académica do Fogo defronta a Académica do Porto Novo e Mindelense joga com a Académica da Praia.

No Grupo B: Ultramarina tem pela frente o Académico 83 e Sporting da Brava joga com o Santo Crucifixo.

Varandinha – Onze Estrelas e Oásis Atlântico – Celtic são os embates do Grupo C.