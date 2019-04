​Sporting da Brava, Palmeira e Académica da Praia confirmam passagem à próxima fase da Taça

As equipas do Sporting da Brava, Palmeira do Sal e Académica da Praia juntam-se ao Mindelense e Santo Crucifixo na segunda fase da Taça Cabo Verde em futebol.

O Sporting da Brava conseguiu o passaporte ontem, ao eliminar a Académica do Fogo nas grandes penalidades, com uma vitória por 4-2. O vencedor foi encontrado nas grandes penalidades, após empate a duas bolas nos 90 minutos e prolongamento, no jogo da primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, disputado no Estádio Aquiles de Oliveira, na Brava. Também ontem, a equipa da Palmeira venceu o Sal-Rei da Boavista, por 4-0, no jogo disputado no estádio municipal Arsénio Ramos. A equipa do Sal prossegue na competição. A Académica da Praia conseguiu a passagem à segunda fase, ao derrotar o Estrela dos Amadores, do Tarrafal de Santiago, por 1-0, em partida realizada no Estádio da Várzea. As equipas de Santo Crucifixo e Mindelense também já estão na segunda fase da prova. Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, que fez a sua estreia na competição, venceu, no Estádio Municipal de Ponta Sol, o Marítimo, da região sul da mesma ilha, por 3-0. O Mindelense deixou pelo caminho o Atlético de São Nicolau, com um triunfo por 3-1, em partida realizada no Estádio de Deus… Na próxima eliminatória, a 24 de Abril, Santo Crucifixo defronta o Mindelense, palmeira joga com o Barreirense e Académica da Praia tem pela frente o Sporting da Brava.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.