​Santo Crucifixo e Mindelense passam à segunda fase da Taça Cabo Verde

As equipas de Santo Crucifixo e Mindelense conseguiram ontem a passagem para a segunda fase da Taça de Cabo Verde em futebol, que iniciou esta terça-feira, com jogos realizados nas regiões desportivas de São Nicolau e Santo Antão Norte.

O Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, que fez a sua estreia na competição, venceu, no Estádio Municipal de Ponta Sol, o Marítimo, da região sul da mesma ilha, por 3-0, enquanto o Mindelense deixou pelo caminho o Atlético, de São Nicolau, com um triunfo por 3-1, em partida realizada no Estádio de Deus.

A Taça Cabo Verde, denominada “Taça Caixa”, prossegue esta quarta-feira, 10, com jogos na Boa Vista, Brava e Cidade da Praia.

No Municipal Arsénio Ramos, o Sal-Rei faz a recepção ao Palmeira (Sal), no Estádio da Várzea a Académica da Praia recebe a formação do Estrela dos Amadores (Santiago Norte), ao passo que na ilha Brava o Sporting joga a eliminatória com a Académica do Fogo.

Apurada para a segunda fase da eliminatória ficou já o Barreirense do Maio.

As eliminatórias da Taça Cabo Verde realizam-se a uma só mão, nos dias 10 de Abril (1ª), 24 Abril (2ª) e 08 de Maio (terceira eliminatória, meia-final), estando a final reservada para 18 de Maio no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.