A equipa dos Falcões do Norte consumou Domingo o regresso à 1ª divisão do futebol de São Vicente ao derrotar o Ponta de Pom por 1-0, em jogo da última jornada da prova, sagrando-se campeã da 2ª divisão.

A formação verde-branca da zona de Chã de Alecrim fez a festa no final do jogo e remeteu o Amarante, 2º classificado, para a “liguila”, eliminatória a duas mãos com o penúltimo classificando da 1ª divisão (Castilho) que dá acesso à 1ª divisão na próxima época.

Por outro lado, já esta quarta-feira, 04 de Abril, a equipa dos Falcões do Norte tem um novo compromisso, desta feita a final da Taça São Vicente com o Mindelense, penta campeão da 1ª divisão.