​Resumo de um fim-de-semana de futebol

Foi mais um fim-de-semana de futebol em Cabo Verde. Rosariense vence Torneio de Abertura em Santo Antão Norte. Salamansa, Batuque e Farense vitoriosos em São Vicente. Estrela dos Amadores isola-se na liderança em Santiago Norte. Figueirense lidera no Maio. Marítimo a um empate de vencer torneio em Santo Antão Sul.

São Vicente

As equipas de Salamansa, Batuque e Farense formam o trio que entrou a ganhar na edição 2018-2019 do campeonato regional de futebol de São Vicente, a principal prova do calendário competitivo local.

No jogo inaugural da 1ª jornada, o Batuque derrotou o Corinthians, recém-promovido à 1ª divisão, por 2-0, com golos de Balacov e um autogolo de Show.

No segundo jogo de sábado, 15, considerado jogo-cartaz da ronda, Mindelense e Derby, crónicos candidatos ao título, empataram a um golo, aliás, o único empate dos quatro jogos da jornada.

A jornada ficou completa no domingo, 18, com mais dois jogos, com realce para vitória (1-0) do Farense ante a Académica do Mindelo, com golo de Péle, e pelo resultado mais volumoso da ronda (3-1) na vitória do Salamansa ante o Castilho.

Para a equipa da vila piscatória de Salamansa marcaram Stoy, Mica e Djerry, sendo que Cavera foi o autor do golo do Castilho.

Resultados da 1ª jornada:

Batuque 2 Corinthians 0, Mindelense 1 Derby 1, Farense 1 Académica 1 e Salamansa 3 Castilho 1.

Na classificação, lideram Salamansa, Batuque e Farense, todos com três pontos, Derby e Mindelense, um ponto cada, e Corinthians, Académica e Castilho que não pontuaram.

A 2ª jornada, prevista para o fim-de-semana 22 e 23, engloba os seguintes jogos:

Salamansa – Farense e Académica – Castilho, no sábado, 22, e Batuque – Mindelense e Derby – Corinthians, no domingo, 23.

Santiago Norte

O Estrela dos Amadores venceu, este domingo, a sua congénere Beira Mar por 1-0, no jogo que fechou a quinta jornada do campeonato regional de futebol e isolou-se assim na liderança, com 11 pontos.

Com esta vitória, a equipa do Tarrafal fica com dois e três pontos a mais que Grémio de Nhagar e Varandinha, que perderam e empataram os seus jogos, respectivamente.

Grémio de Nhagar que liderava o campeonato desde a primeira jornada foi surpreendido em casa pelo Esperança de Calheta, com uma goleada de 0-3, resultado que o coloca no quinto lugar, mantendo os oito pontos e que fez com que a equipa de Calheta ascendesse ao segundo lugar, com 10 pontos.

Já Varandinha, que se previa ter “tarefa fácil” na recepção ao campeão em título, Scorpion de Santa Cruz, que é “lanterna-vermelha”, não foi além de um empate a zero bolas. Com este resultado, Varandinha divide o terceiro lugar com Benfica que venceu São Lourenço por 2-1, ambos com nove pontos.

Também este domingo, Asso-Juventus venceu na deslocação ao reduto do Flor Jovem por 2-1.

Com o fecho desta quinta jornada, Estrela dos Amadores lidera com 11 pontos, Esperança ascende ao segundo lugar com 10 pontos, Benfica sobe para o terceiro lugar, posição que divide com Varandinha com nove pontos cada, e Grémio de Nhagar cai para quinto posto e mantém os oito pontos.

Asso-Juventus ascende ao sexto lugar com sete pontos, Beira Mar cai para o sétimo lugar e mantém os cinco pontos, São Lourenço e Flor Jovem dividem o oitavo lugar com quatro pontos e Scorpion soma o seu primeiro ponto, mas continua “lanterna-vermelha”.

Santo Antão Sul

O Marítimo venceu, domingo, a Académica do Porto Novo, em jogo a contar para a quarta jornada do torneio de abertura em Santo Antão – Sul, ficando a depender apenas de um empate para a conquista da prova.

Nos outros jogos desta penúltima jornada do torneio da abertura, o Sporting ganhou (3-1) à Fiorentina e o Tarrafal empatou (2-2) com o Inter.

Com o triunfo frente à Académica, os verdes-rubros isolaram-se no topo da tabela, com dez pontos.

Académica está em segundo lugar, com sete pontos, seguido pela Fiorentina, com seis pontos.

O Inter e o Sporting repartem o quarto lugar, ambos com quatro pontos, estando em última posição o Tarrafal, com dois pontos.

Na próxima jornada, jogam Marítimo/Inter, Académica/Fiorentina e Tarrafal/Sporting.

A prova é disputada no sistema de todos contra tocos, a uma volta.

Santo Antão Norte

A equipa do Rosariense sagrou-se, sábado vencedor do torneio de abertura da época futebolística na região norte de Santo Antão, ao vencer o Paulense por 3-0.

Com os resultados deste sábado o Rosariense terminou com 10 pontos, o Santo Crucifixo é actual segundo classificado com 08 pontos, seguido do Beira Mar que é terceiro com os mesmos 07 pontos que já trazia da última jornada.

Nos jogos de ontem, a equipa do Foguetões empatou a uma bola, frente ao Solpontense e falhou a colocação na segunda posição na tabela classificativa do torneio de abertura.

No próximo sábado, o campeão regional, Foguetões, e o vencedor da taça regional, Rosariense, defrontam-se na disputa da super-taça da região desportiva de Santo Antão Norte.

Maio

A equipa de Figueirense venceu, domingo, no estádio municipal do Maio, a sua adversária, Mira-Mar, no jogo a contar para a terceira jornada do campeonato regional de futebol e isola-se na liderança da prova com 9 pontos.

No fecho desta terceira jornada, que pôs frente-a-frente as equipas do Académico 83 e a Académica do Maio, a vitória sorriu para a turma negra da cidade do Porto Inglês, que terminou a partida com uma vitória de 3 bolas a 1, sobre a sua congénere da Académica do Maio, numa partida que foi equilibrada, em que os golos da vitória vieram surgir na parte final da partida.

Na abertura da terceira jornada, que aconteceu no sábado, a equipa Barreirense venceu a sua adversária, o Real Marítimo de Cascabulho por 2 bolas sem respostas. Os golos da equipa da vila de Barreiro foram apontados por Gerson que bisou na partida.

No segundo jogo da tarde de sábado, as equipas de Onze Unidos e Morrerense empataram a 1 bola.

Com estes resultados, a equipa do Figueirense lidera a prova, com 9 pontos, seguida pela equipa do Académico 83, com 7 pontos, Barreirense e Mira-Mar com 4 pontos cada, Onze Unidos e Real Marítimo todas com 3 pontos, Académica do Maio e Morrerense com apenas 1 ponto.

Referente ao campeonato da segunda divisão, as equipas de Cruzeiro e Santa Clara empataram a uma bola, enquanto no segundo jogo, realizado na manhã deste domingo, a equipa de Beira-Mar venceu Santana de Morrinho por 1 bola e assim lidera a prova com 9 pontos.

Brava

As equipas do Sporting e Morabeza empataram este domingo, sem golos, em jogo referente à segunda jornada da Taça Brava, disputado no Estádio Aquiles Oliveira.

A anteceder a esse dérbi do futebol bravense, o Benfica venceu o Coroa por 1-0, partida também referente à segunda jornada da Taça.

O único golo deste encontro foi apontado aos 24 minutos, por intermédio de Vany.

A tabela classificativa da Taça Brava é liderada pela Académica e o Benfica, com quatro pontos, seguidas pelo Sporting e Morabeza com dois pontos. Nô Pintcha e Coroa têm um ponto cada.

Para o próximo fim-de-semana estão agendados os jogos da quinta jornada do Campeonato Regional da Brava.