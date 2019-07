Maio despede-se do inter-ilhas com uma vitória. São Vicente desilude

​A selecção do Maio despediu-se quarta-feira do torneio inter-ilhas com uma vitória de 2-1 frente à selecção de São Vicente, no jogo da quinta jornada do Grupo B, que aconteceu, no estádio Orlando Rodrigues, Tarrafal de São Nicolau.

Os golos da equipa maiense foram apontados por Gerson (31’) e Zela (94’), enquanto os sanvicentinos marcaram por intermédio de Bomba (26’). Em declarações à imprensa, o treinador de São Vicente, Piki, admitiu alguns erros cometidos e “falta de eficácia”, o que resultou no afastamento precoce da sua equipa da competição. “Cometemos, mais uma vez, um erro defensivo, num jogo que tínhamos controlado, com posse de bola. Não fomos eficazes na hora de finalizar o jogo”, admitiu. Por seu turno, o treinador do Maio, Alírio Martins, considerou que foi um jogo “bem disputado”.

