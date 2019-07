Maio vence Diáspora por 1-0 na Taça Independência

​A selecção de futebol do Maio levou de vencida a congénere da Diáspora por 1-0, em jogo da quarta jornada do Grupo B da Taça Independência, realizado terça-feira, no estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal, São Nicolau.

O único tento da partida foi apontado por Carlitos, aos 29 minutos da segunda parte, na conversão de uma grande penalidade. Em declarações à imprensa, o treinador da Diáspora, Hermínio Furtado, apesar da derrota, considerou “importante” o “crescimento” da sua equipa em relação ao último jogo e apontou algumas dificuldades encontradas para uma melhor prestação. “Estivemos melhor, com mais energia, com mais posse de bola, mas infelizmente não conseguimos marcar um penalti. Encontramos algumas dificuldades, tivemos claras oportunidades de golo que não foram possíveis concretizar”, disse. Face a este resultado, Hermínio Furtado mantém-se “esperançoso e confiante”, considerando que “matematicamente é possível” seguir em frente na prova. Por sua vez, o treinador da selecção do Maio disse que foi uma vitória bem conseguida. Alírio Martins considerou que a equipa estava num mau momento mas conseguiu “dar a volta por cima”.

